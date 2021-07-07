Зеркальная дата 07.07: как исполнить свои желания 7 июля 2021 года

Вадим Карасев

Сегодня зеркальная дата, а значит, день будет благоприятным. Числа поспособствуют исполнению наших желаний и осуществлению задуманного. Это благоприятное время для людей, которые привыкли действовать.

Сегодня можно и даже нужно загадывать желания, но важно делать это правильно. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о том, как можно ускорить этот процесс.

Число-покровитель 7 июля 2021 года

Чтобы узнать главное число этого дня, делать подсчеты не нужно, ведь 07.07 миром априори правит число 7. Семерка — число удачи, волшебства, позитива. Оно снисходительно и доброжелательно ко всем, так что любой из нас может ожидать ее помощи.

Семерка любит и ценит в людях такие качества, как порядочность, честность, открытость. Она не приемлет нерешительности, скупости, трусости, излишней сентиментальности. Главная задача Семерки — помощь в исполнении ваших желаний. Чтобы исполнить свои желания, важно будет побороть скептицизм. Уверенность — залог успеха. Именно поэтому главным символом этого дня станет стрела, летящая в цель.





Важные события 07.07 из прошлого

Чтобы понять, как исполнить свои желания 7 июля, нужно посмотреть на то, как это делали люди или группы людей в прошлом.

7 июля 1906 года прошли самые первые в мире официальные соревнования воздухоплавателей. Если вам для достижения целей или обретения мотивации нужно начать соревноваться с кем-то, лучше так и сделать. Соревновательный дух позволит вам побороть лень.

7 июля 1990 года впервые в истории выступили вместе три самых выдающихся тенора тех лет: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. Если вы хотите добиться успехов, не пытайтесь сделать это в одиночку. Гораздо проще будет объединить усилия с теми, кто является вашим соперником. Это даст вам возможность воплотить желания в реальность намного быстрее.

7 июля 2007 года были объявлены семь новых чудес света. Это день, когда нужно искать вдохновение в красоте, в чудесах и во всем необычном. Тот, кто замечает неординарные мелочи жизни, будет на шаг впереди остальных.

Советы нумерологов на 07.07

7 июля для наискорейшего исполнения желаний и достижения целей старайтесь не отклоняться от стандартного распорядка дня.

Прощайте обиды. Семерка не терпит злопамятства в людях. Она дарит удачу и благо всем, кто умеет прощать, забывать об обидах и негативных поступках. Как говорится, «не суди, да не судим будешь».

Старайтесь отделить важное от напускного. Если вы хотите преуспеть в чем-то, необходимо исключить из списка дел все бесполезное. Самыми успешными сегодня станут те, кто будет заниматься не второстепенными делами, а тем, что сделает их счастливыми.

Чтобы найти вторую половинку, придется задействовать все ресурсы. Семерка обязательно подарит удачу тем, кто сам проявляет инициативу.

Исполнение желаний ожидает также тех, кто умеет мечтать.

Талисманы удачи на 7 июля

Золото, платина. Золотые украшения подарят вам мотивацию и силы для преодоления препятствий. Платиновые изделия же помогут более эффективно использовать креативный подход.

Родонит и гранат. Это мощнейшие магниты для любовной удачи. Родонит помогает достигать гармонии всем, кто уже находится в отношениях, а гранат делает более харизматичными тех, кто пребывает в состоянии поиска любви.