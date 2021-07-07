Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Зинченко потратил призовые за Евро-2020 на приезд в Украину детского хирурга

Зинченко потратил призовые за Евро-2020 на приезд в Украину детского хирурга

Зинченко потратил призовые за Евро-2020 на приезд в Украину детского хирурга
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отметился достойным поступком после Евро-2020.

Как сообщает Instagram-паблик zbirna.ua, из призовых за Евро-2020 футболист "Манчестер Сити" профинансировал приезд во Львов известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера.
В течение недели специалист будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями.

Напомним, сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020, где завершила борьбу после поражения от Англии со счетом 0:4.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Канны-2021: Марион Котийяр и Адам Драйвер на фотоколле фильма "Аннетт"
Канны-2021: Марион Котийяр и Адам Драйвер на фотоколле фильма
Треть кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму – общественники и волонтеры
Треть кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму –
Деми Мур с тремя дочерьми снялась в новой рекламной кампании купальников
Деми Мур с тремя дочерьми снялась в новой рекламной кампании
Фрегат ВМФ России переделают в мини-крейсер
Фрегат ВМФ России переделают в мини-крейсер
Канны-2021: Белла Хадид, Карла Бруни, Марион Котийяр, Энди Макдауэлл и другие на открытии кинофестиваля
Канны-2021: Белла Хадид, Карла Бруни, Марион Котийяр, Энди Макдауэлл
Перемен требуют страны ЕС
Перемен требуют страны ЕС
В Краснодаре в сентябре начнет работу новый «IT-куб»
В Краснодаре в сентябре начнет работу новый «IT-куб»
Российская делегация в ПАСЕ покинула заседание из-за украинской резолюции
Российская делегация в ПАСЕ покинула заседание из-за украинской
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
Основатель Amazon Джефф Безос покинул должность гендиректора компании
На 12% выросло число выпускников, которые выбрали ЕГЭ по информатике – Анзор Музаев
На 12% выросло число выпускников, которые выбрали ЕГЭ по информатике
На Кубани детский технопарк «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября
На Кубани детский технопарк «Кванториум» начнет свою работу 1 сентября
В России начали штрафовать за заборы
В России начали штрафовать за заборы

Топ на сегодня

"Я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет": Дима Билан записал ответное видео Максиму Покровскому
"Я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет": Дима
В Украину возвращается знойная жара без дождей: названа дата
В Украину возвращается знойная жара без дождей: названа дата
Валерий Меладзе о разводе, романе с Альбиной Джанабаевой и детях: "Семья создалась в результате харассмента"
Валерий Меладзе о разводе, романе с Альбиной Джанабаевой и детях:
Стало известно, какие вакансии на удаленке самые высокооплачиваемые
Стало известно, какие вакансии на удаленке самые высокооплачиваемые
Полезные свойства каркаде и сферы его применения
Полезные свойства каркаде и сферы его применения

Еще по теме

19-летний полузащитник «Уфы» подписал контракт с «Манчестер Сити»
Зинченко подписал контракт с «Манчестер Сити» на пять лет
Зинченко сменил игровой номер в «Манчестер Сити»
Украинец Зинченко вышел в 1/2 финала турнира по FIFA 20 среди профессиональных футболистов