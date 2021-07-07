Зинченко потратил призовые за Евро-2020 на приезд в Украину детского хирурга

Анастасия Иванова

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отметился достойным поступком после Евро-2020.Как сообщает Instagram-паблик zbirna.ua, из призовых за Евро-2020 футболист "Манчестер Сити" профинансировал приезд во Львов известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера.В течение недели специалист будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями.Напомним, сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020, где завершила борьбу после поражения от Англии со счетом 0:4.