70 регионов приняли участие в обучении по вопросам получения субсидий на строительство школ по программе ГЧП

Влада Некрасова

Минпросвещения России, ВЭБ.РФ, Сбербанк и Национальный Центр государственно-частного партнёрства (ГЧП) провели двухдневный семинар для представителей регионов по вопросам реализации проектов по строительству школ на принципах ГЧП с привлечением федерального софинансирования. К мероприятию подключились более 400 участников из 70 регионов, информирует Минпросвещения России.

Госпрограмма «Развитие образования» (входит в нацпроект «Образование») предусматривает выделение средств из федерального бюджета на создание дополнительных мест в образовательных учреждениях регионов на принципах государственно-частного партнёрства. В рамках программы предполагается создать в России свыше 647 тыс. новых мест до 2024 года, что потребует 563 млрд рублей, из которых более 295 млрд рублей – внебюджетные инвестиции. Ответственными организаторами выступают Минпросвещения России и ВЭБ.РФ, Сбербанк – ключевой финансовый партнёр. Программа будет реализована в три этапа, по итогам первого этапа отбор прошёл 31 концессионный проект по созданию школ на 22 тыс. новых мест.

«Запущенная программа носит инновационный характер, до этого подобной массовой господдержки для проектов, реализуемых на принципах ГЧП, в социальной сфере не было. По нашим расчётам, с использованием концессионной субсидии мы должны будем создать около 800 новых школ из запланированных 1300 до 2024 года, – сказал заместитель Министра просвещения Российской Федерации Андрей Николаев. – Отмечу, что мы продлеваем второй этап приёма заявок до 20 июля, то есть у субъектов РФ будет время после семинара, чтобы скорректировать заявки. Процесс получения субсидии имеет много нюансов, которые необходимо разъяснять и проговаривать с участниками. Думаю, что прошедший семинар станет первым в череде просветительских и дискуссионных мероприятий, которые мы будем проводить в рамках реализации программы».

Двухдневный семинар был направлен на повышение квалификации руководителей профильных органов власти субъектов РФ, ответственных за подготовку заявок по проектам, претендующим на субсидии из федерального бюджета. Представители Минпросвещения России и ВЭБ.РФ познакомили участников с правилами предоставления субсидий и требованиями к заявкам, а также с общей схемой выделения бюджетных средств и последующего контроля за их расходованием. О том, как определиться с оптимальной формой реализации, рассказали представители компании «Право Просвещения». Эксперты Сбербанка раскрыли участникам семинара основные способы инициирования таких проектов, особенности их финансирования, а также ключевые аспекты подготовки концессионного соглашения. Технические вопросы затронули в рамках своего выступления представители Дирекции «Школа-2025».

«Для корпорации развития содействие в подготовке проектов во исполнение поручений Президента является крайне важной и приоритетной задачей. Поэтому Национальный Центр ГЧП, входящий в группу ВЭБ.РФ, проводит обучение для всех субъектов РФ. Надеемся, что это позволит дать ответы на все возникающие вопросы и поспособствует росту качества заявок, которые будут поданы во вторую и третью волну отбора», – подчеркнул первый заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

«Мы выступаем не только финансовым партнёром программы, но и оказываем экспертную поддержку регионам в вопросах подготовки проектов и формирования заявок на получение федерального софинансирования. На наш взгляд, программа является ключевым инструментом для создания современной школьной инфраструктуры в стране. И задача всех участников рынка – научиться наиболее эффективно её использовать», – сказал Михаил Чачин, вице-президент ПАО «Сбербанк».

«В рамках программы поддержки ГЧП в регионах мы на ежедневной основе коммуницируем с представителями органов власти, обрабатываем поступающие проектные инициативы, и зачастую к нам попадают проекты по строительству школ, претендующие на федеральное софинансирование. Интерес к госпрограмме очевиден, однако существенным барьером является недостаток знаний на местах, как подготовить проект, который сможет претендовать на федеральные субсидии, как оформить и подать заявку, чтобы её приняли. В рамках образовательной программы мы постарались раскрыть основные аспекты организационного процесса и ответить на ключевые вопросы», – добавил генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнёв.