Академик Зверев: российские вакцины от коронавируса защищают от индийского штамма

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Вирусолог считает, что «дельта» не сильно отличается по своей антигенной структуре от предыдущих вариантов ковида

00:00 Автор: Анастасия Яланская

В России продолжается третья волна коронавируса, которую связывают с мутацией инфекции, пришедшей из Индии. В последние несколько недель в стране фиксируют более 20 тысяч случаев заражения ежедневно, также каждый день растёт число летальных исходов. О том, насколько российские вакцины защищают от новых штаммов, стоит ли спешить с ревакцинацией и каким препаратом её делать, а также какие исследования надо пройти, прежде чем уколоться, «Парламентской газете» рассказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

- Виталий Васильевич, насколько эффективно российские вакцины защищают от коронавируса? После появления дельта-штамма стали появляться сообщения, что даже привитые люди попадают в больницы.

- Я считаю, что эффективность российских вакцин примерно такая же, как и западных, — 70-80 процентов. После прививки люди действительно могут попадать в больницу, но это не всегда связано именно с заражением коронавирусом.

Дело в том, что нельзя, например, прививать тех, кто уже переболел, — у них уже высокий титр антител. А если им вколоть вакцину, то произойдёт то, что называют иммуносупрессией, — вместо защитного эффекта начнётся цитокиновый шторм. И как раз по этой причине они окажутся на больничной койке.

Кроме того, пока нет подтверждённых научных данных, что люди заболевают ковидом после прививки. Я слышал, что привитые люди и умирают от вируса, но всё это разговоры и слухи, а не наука. Нет обобщённых данных, нет статистики, которую можно было бы проанализировать.

- А почему не нужно прививать переболевших? Говорят ведь, что со временем уровень антител снижается.

- Да, снижается, а иногда они исчезают совсем. Но я могу привести вам личный пример. Я сам болел ковидом в мае прошлого года, после чего у меня выработались антитела, а зимой их уже не осталось. Но недавно мне пришлось ухаживать за тяжёлым ковидным больным, я померил антитела — они выросли в семь раз по сравнению с тем количеством, которое было год назад. То есть когда вирус попал в организм, сработало то, что называют «клеточный иммунитет». Клетки выбросили такое количество антител, которое было нужно, чтобы защитить от инфекции. Поэтому я не верю в повторные случаи заболевания коронавирусом — там, видимо, что-то с диагностикой. Если бы были повторные случаи, то они исчислялись бы не единицами, о которых периодически рассказывают, а, учитывая число переболевших в мире, десятками миллионов или миллионами уж точно.

В России стартовала ревакцинация от коронавируса

- Вакцинация снижает риск тяжёлого течения болезни?

- Авторы вакцин утверждают, что заболевание после вакцинации будет протекать легко. Но пока достоверно об этом можно говорить только про прививки от гриппа: там есть статистика, собранная за многие годы, которая показывает, что привитые от гриппа от этой инфекции не умирают, а болезнь переносят легче. Про вакцины от коронавируса таких данных пока нет. Важно здесь ещё и то, в каком состоянии вообще человек был привит. Надо проводить серьёзное обследование пациентов, прежде чем что-то им вкалывать, должен быть осмотр врача, который на приёме ещё посмотрит вашу медкарту и спросит про хронические заболевания. А сейчас человек может прийти, например, с насморком или больным горлом, — он же не признается никогда, что болеет. И в этом случае мы не знаем, как вакцина сработает, какое будет осложнение. Также по каждой прививке есть пациенты, которых нельзя прививать, им должны давать медотводы. Пока у нас в этом плане уровень организации вакцинации оставляет желать лучшего.

Понимаете, прививка — это событие в жизни каждого человека, и если с ним что-то случается, он всегда это связывает с вакциной. Но до вакцинации у него могло быть всё что угодно, любое заболевание. Да, вакцина могла обострить что-то, а иногда это вообще никак не связано. Каждый случай надо тщательно исследовать. И надо честно говорить людям, что вот таким пациентам нельзя прививаться, таким можно, у таких может произойти то, у других — это, проанализовать тяжёлые случаи после прививки. Но пока таких публикаций я не видел.

Профессор Северинов рассказал про индийский штамм коронавируса

- Нужно ли делать ревакцинацию раз в полгода?

- Я пока не совсем понимаю, зачем ревакцинироваться каждые полгода. В практике я не встречал таких вакцин. Кроме того, если говорить о векторной вакцине — по всем законам иммунологии, её нельзя вводить несколько раз, потому что иммунитет образуется не только на S-белок, который вставлен в аденовирус, но и на сам аденовирус. Причём иммунитет образуется полноценный — и клеточный, и гуморальный, и местный. Когда вы в следующий раз введёте вакцину, с аденовирусом что произойдёт? Иммунная система на него просто не отреагирует, она его уничтожит. И как той же вакциной можно ревакцинироваться через полгода?

В целом ревакцинировать нужно обязательно, но другим препаратом. Благо, у нас есть другие вакцины. Также есть сомнения по поводу необходимости такой частой ревакцинации. Если это надо делать каждые полгода, значит что — клеточный иммунитет не работает и расчёт только на уровень антител? Я считаю, что нужно дождаться научных обоснований на эту тему.

- Учёные сообщали, что именно при дельта-штамме необходим более высокий уровень антител, поэтому и надо прививаться повторно.

- Индийский штамм не настолько отличается по своей антигенной структуре, чтобы не работали те вакцины, которые были созданы. Его антигенная структура почти не изменилась. Да, есть другие симптомы, он может проникать глубже, может теснее связываться с рецептором — всё это может быть, и это надо исследовать. Но чтобы вакцина против него не работала — этого не может быть. И потом — а сколько вообще у нас этого индийского штамма в России? Его в Индии было около 10 процентов, и он так и не вытеснил старые штаммы коронавируса, а дельта-плюс и вовсе выявили только у 163 людей в мире. Поэтому вопрос о том, насколько эта мутация доминирует в России, остаётся дискуссионным.

- Как Вы считаете, могут ли привитые являться переносчиками вируса?

- Да, конечно. Те, кто привился, всё равно могут быть носителями вируса и его передавать.

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