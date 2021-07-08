Активисты РДШ провели акции ко Дню семьи, любви и верности

Анастасия Иванова

В преддверии Дня семьи, любви и верности активисты Российского движения школьников провели тематические акции. Об этом сообщает пресс-служба РДШ.

«Ребята вместе с известными артистами сделали трогательные видеозвонки своим родным, навестили пожилых людей в домах престарелых, показали песочное видео о важных для них ценностях, а также выпустили семейный стикер-пак в мессенджере «Телеграм» и возвели в игре Minecraft памятник семье», – указано в информационном релизе.

Акция «Семейный чат» под лозунгом «Позвони родителям!» стартовала 28 июня. К ней присоединились артисты, представители медиасферы и бизнесмены. Ребята записали видеозвонки и разместили их в соцсети «ВКонтакте» с хештегами #РДШ, #СемьяРДШ, #8июля, #СемейныйЧат.

Участники акции «Семья – там, где я» посетили дома престарелых в своих регионах, чтобы одинокие люди, лишенные возможности регулярно общаться с родными, почувствовали себя в кругу семьи, ощутили тепло и смогли поговорить на самые важные темы.

Ребята подготовили также концерты, подарили подарки, сделанные своими руками. Увидеть видеоматериалы об акции можно в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram с хештегами #РДШ, #СемьяРДШ, #8июля, #СемьяТамГдеЯ.

«Российское движение школьников – это огромная семья, в которую на самом деле входят не только школьники, но и их родители, бабушки и дедушки. У нас ведь с ними общие цели: дать детям максимум возможностей для реализации потенциала, сделать все для того, чтобы их детство прошло счастливо и радостно, и, конечно же, воспитать самые важные ценности. РДШ, как родители, оказывает поддержку ребятам, и мы вместе с родителями радуемся их маленьким и большим победам. День семьи, любви и верности, хоть и молодой праздник для нашей Родины, но в РДШ он всегда отмечается с особым энтузиазмом, ежегодно снова и снова объединяя нашу огромную семью РДШ со всей России», – отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Активисты РДШ также создали стикер-пак для мессенджера Telegram, где героями эмодзи стала семья котов, подготовили видеоролик «Ценности» с использованием песочной анимации.

Игроки сервера «Yоucrafts. Россия» игры Minecraft создали на карте огромный памятник семье.