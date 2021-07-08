Анджелина Джоли подала новые документы в суд по делу о разводе с Брэдом Питтом

Вадим Карасев

Так и не добившись победы в деле об опеке над детьми, 46-летняя Анджелина Джоли решила разорвать все связи, в том числе и деловые, со своим бывшим мужем Брэдом Питтом. Актриса подала новые документы в суд с просьбой отменить временный запрет на продажу их совместных активов.

Отмечается, что звезда хочет продать свою долю в их с Питтом винодельческой компании в Шато Мираваль во Франции.





Актриса сообщила суду, что у нее уже есть заинтересованный покупатель, и они уже приступили к работе над сделкой.

Ее команда юристов также отметила, что они обратились к адвокатам 57-летнего Питта в надежде избежать суда. По словам адвоката актрисы, "развод сторон изменил их способность работать вместе в качестве деловых партнеров", поэтому сначала в течение двух лет она обсуждала возможность продажи своей доли экс-супругу, но эти переговоры ни к чему не привели — пара не смогла договориться о цене.

В юридических документах Джоли добавила, что она обеспокоена тем, что ее потенциальный покупатель может отказаться, если активы останутся замороженными, пока команда Питта рассматривает этот вопрос, поэтому она просит судью вмешаться в это дело.

Поместье Шато Мираваль с виноградниками Анджелина Джоли и Брэд Питт приобрели в 2011 году за 60 миллионов долларов. Через три года они сыграли там свадьбу. В 2016 году они объявили о разводе, но продолжали вместе владеть особняком.

Питт даже проводил там время со своей бывшей возлюбленной, моделью Николь Потуральски. А вот Анджелина туда не наведывалась — судя по всему, ассоциации с этим домом у нее остались не самые лучшие.



