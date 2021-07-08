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Австрия ввела ограничения на въезд из России

Австрия ввела ограничения на въезд из России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


00:50  Автор: Жанна Звягина


Источник: РИА Новости



Австрия с четверга на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации возвращает ограничения на въезд из России, сообщает РИА «Новости».

Согласно постановлению министерства здравоохранения страны, с 8 июля Россия относится к странам с распространением новых штаммов COVID-19. Из России в республику смогут въезжать только несколько категорий граждан, в том числе граждане Евросоюза или те, у кого есть австрийский или европейский вид на жительство или рабочая виза. Исключение допускается в случае срочных семейных, рабочих или учебных обстоятельств. 

Въезжающим необходимо соблюдать 10-дневный карантин по прибытии. На шестой день карантина можно сдать тест, и если он окажется отрицательным, досрочно завершить самоизоляцию.

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Ограничительные меры вступают в силу спустя неделю после того, как Австрия впервые за 15 месяцев разрешила въезд из России с любой целью. Однако глава австрийского МИД Александер Шалленберг ранее не исключил пересмотра мер в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Всего в австрийском списке стран распространения мутаций коронавируса, помимо России, также числятся: Бразилия, Ботсвана, Великобритания, Замбия, Зимбабве, Индия, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Уругвай, Эсватини и Южная Африка.


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По материалам: pnp.ru

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