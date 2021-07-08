Back-to-back: «Тампа-Бэй» выиграла Кубок Стэнли второй сезон кряду

Анастасия Иванова

В Североамериканской лиге НХЛ завершился сезон 2020/2021. Сегодня ночью «Тампа-Бэй Лайтнинг» одолела «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и закрыла финальную серию розыгрыша Кубка Стэнли (4:1).В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон. Голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, совершив 19 сейвов из 19 бросков. В конечном итоге именно он был признан MVP (самый ценный игрок) финальной серии.Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2. «Тампа-Бэй Лайтнинг» выигрывает Кубок Стэнли второй сезон кряду.