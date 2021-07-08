Беременная принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци посетила Уимблдонский турнир

Вадим Карасев

Если Париж в эти дни — центр мировой светской жизни, то Лондон — спортивной: в эти дни там проходит не только чемпионат Европы по футболу (ждем исторического финала между Англией и Италией!), но и престижный теннисный турнир, Уимблдон. Каждый день на трибунах следить за матчами собирается множество звезд и аристократов, вот и сегодня среди зрителей можно было заметить знаменитостей.

В центре внимания оказалась, пожалуй, наиболее интересная сейчас для публики, по причине своей беременности, гостья — 32-летняя принцесса Йоркская Беатрис. Она появилась в королевской ложе вместе с 37-летним мужем Эдоардо Мапелли-Моцци, и это первый выход супругов в свет с тех пор, как стало известно, что они ждут ребенка (до этого они избегали публичных мероприятий и появлялись только в хронике папарацци).





















На публике Беатрис появилась в белом платье в черный горох Self-Portrait, которое не скрывало ее округлившегося живота. Образ дополняли солнцезащитные очки и красная защитная маска, которые принцесса то снимала, то надевала.









И Беатрис, и Эдоардо были в отличном настроении, много улыбались и смеялись, общаясь с другими гостями ложи, в том числе с тетей Беатрис — графиней Уэссекской Софи, супругой принца Эдварда. Впрочем, когда игра принимала неприятный оборот, лица всех троих омрачали недовольные гримасы — королевская семья вообще всегда очень эмоциональна на Уимблдоне.





















Эдоардо Мапелли-Моцци, принцесса Беатрис и графиня Уэссекская Софи













Принцесса Беатрис и графиня Уэссекская Софи





Графиня Уэссекская Софи

Напомним, принцесса Беатрис и основатель консалтинговой компании Эдоардо Мапелли-Моцци начали встречаться в 2018 году, уже через год объявили о помолвке и еще через год сыграли свадьбу, которую, правда, пришлось переносить на несколько месяцев из-за коронавируса. Этой весной стало известно о беременности Беатрис: для нее ребенок станет первым, а вот для Эдоардо — вторым: у него подрастает сын Кристофер от прошлых отношений.





Доминик Уэст









Графиня Уэссекская Софи





Билли Пайпер



