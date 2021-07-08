Бьюти-бокс от Веры Брежневой, марка Селены Гомес и другие мейкап-новинки месяца

Вадим Карасев

Сегодня в нашем обзоре: бьюти-новинки июля, важные события в индустрии и запуски продаж, которые вы могли пропустить, но еще не поздно о них узнать.

Высокопигментированный карандаш для век и жидкая помада для губ от MAC

И вновь MAC радует новинками — на этот раз марка представила новый лайнер для век и жидкую губную помаду нового поколения.

Высокопигментированный черный карандаш In Extreme Dimension 24-Hour Kajal Eye Liner обладает кремовой текстурой, легко наносится, сохраняет стойкость 24 часа, не размазывается и не отпечатывается, устойчив к воздействию пота и влажности.

Жидкую помаду с невесомой текстурой Love Me Liquid Lipcolour тоже не стоит обделять вниманием. Средство обогащено питательными маслами (аргановым, кокосовым и маслом ши) и другими ингредиентами (карнаубским воском, экстрактами ячменя и огурца), которые увлажняют кожу губ и ухаживают за ней.

С выбором подходящего оттенка проблемы не возникнет, ведь их 20: красные, темно-оранжевые, фиолетовые, нежно-розовые и нюдовые.

Бьюти-бокс от Веры Брежневой и IBeauty

Если вы поклонник бьюти-боксов, вам стоит обратить внимание на коллаборацию Веры Брежневой и сети IBeauty. Не так давно в продажу поступил их совместный бокс, в который вошло 11 премиальных средств: уходовые продукты для кожи лица и тела, декоративная косметика и парфюм.

Итак, в наборе можно найти помаду для губ и тушь для ресниц марки Vera, хайлайтер Perricone, аромат Borrelli, сыворотку для лица и шеи с витамином С и защитный бальзам-стик для губ от Elizabeth Arden, ночную маску Payot, два одеколона 4711 — Acqua Colonia Stimulating Blood Orange & Basil и Original Eau de Cologne, минеральный крем для рук Ahava и молочко для тела "кокосовая вода" от Korres.

А еще внутри каждого бокса есть буклет, на страницах которого Брежнева поделилась бьюти-советами по использованию средств и не только.

Бренд Rare Beauty Селены Гомес стал доступен в магазинах Sephora и "Иль Де Ботэ"

С 1 июля эксклюзивно в магазинах Sephora и "Иль Де Ботэ" можно найти косметические средства бренда Селены Гомес Rare Beauty.

В ассортименте марки представлены матовая жидкая подводка, праймер для сияния лица, освежающий мусс для лица, легкая тональная основа (32 оттенка), жидкий консилер (32 оттенка), бальзам для губ (8 оттенков), помада с матовым финишем (12 оттенков), жидкий хайлайтер (8 оттенков), жидкие румяна с матовым и влажным финишем (8 оттенков), карандаш и гель для бровей (8 оттенков), 3 кисти для макияжа и набор-рефил (салфетки, впитывающие излишки себума, и пуховка с пудрой).





Бальзам для губ увлажняющий With Gratitude Dewy Lip Balm — 1 946 руб.Матовая помада Lip Souffle Matte Lip — 1 828 руб.





Жидкий хайлайтер Liquid Luminizer Positive Light — 2 728 руб.Легкая тональная основа Liquid Touch Weightless Foundation — 3 128 руб.





Жидкие румяна Soft Pinch Liquid Blush — 2 142 руб.

Я очень рада, что мне удалось создать продукты, которые не только позволят каждому чувствовать себя прекрасно, но и подчеркнут удивительные особенности, делающие нас неповторимыми,

— говорит Гомес, которая с момента создания бренда принимала участие в каждом этапе разработки продукта.





Матовая жидкая подводка Perfect Strokes Matte Liquid Liner — 2 830 руб.Карандаш и гель для бровей Brow Harmony — 2 142 руб.





Праймер Always An Optimist — 3 009 руб.Жидкий консилер Liquid Touch Brighten Concealer — 2 244 руб.

Бронзирующая пудра от Annbeauty

Бронзер Your Cheeks Beach с атласным финишем создает эффект чуть тронутой солнцем кожи. Как отмечают представители бренда, у шелковистой спрессованной крем-пудры нейтральный оттенок, который не оставляет пятен и не выглядит рыжим даже на самой светлой коже.

Средство можно использовать в качестве скульптора. Оно мягко подчеркнет контуры лица и создаст эффект естественной тени.