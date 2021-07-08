Более 1 млн человек в Украине полностью вакцинированы от COVID
Сегодня, 09:35 Влада Некрасова
В Украине полностью иммунизированы от COVID-19 более 1 млн граждан. За последние сутки вакцину получили более 100 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"104 680 людей привито против COVID-19 за последние сутки 7 июля. Одну дозу получили 42 029 человек полностью иммунизированы - 62 651 человек",- говорится в сообщении.
По информации ведомства, в течение суток работали:
682 мобильные бригады;
1 462 пункта прививания;
31 центр вакцинации.
Так, с начала прививочной кампании вакцинировано 2 178 592 человека.
В частности, 1 дозу получили - 2 178 590 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 018 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
За период вакцинации в стране было сделано 3 196 848 прививок.
По материалам: gogetnews.info