«Большая перемена» помогает проявить способности и таланты, которые есть у каждого ребёнка» – Владимир Путин

Алексей Вольцев

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с учениками 5–7-х классов – финалистами конкурса «Большая перемена», информирует Минпросвещения России.

Он отметил, что проект объединил порядка 2,5 млн юных граждан России из крупных городов и небольших населённых пунктов всех регионов страны.

«Большая перемена» помогает вам проявить себя, свои способности и таланты, которые, уверен, есть у каждого ребёнка, у каждого подростка. И девиз конкурса очень точно передаёт его уникальность, особое отношение к детям: здесь не оценивают, а именно ценят ваши необычные и даже абсолютно неожиданные идеи», – подчеркнул глава государства.

Владимир Путин напомнил, что ребята проектировали школу будущего и новаторские предложения конкурсантов интересны и нужны стране, чтобы она динамично развивалась и шла вперёд.

«Россия для вас – огромное пространство возможностей. Безусловно, мы с вами должны идти вперёд, опираясь на важнейшие человеческие ценности. Вот почему так важно, что многие из вас уже с самых юных лет сами, без всякой подсказки, работают волонтёрами, помогают пожилым людям, заботятся о животных, о сохранении природы, изучают историю и культуру родного края. Ваша ответственность, добрые дела и поступки укрепляют благополучие нашей с вами страны. Кто, если не вы, уже в школе будет созидать, обустраивать Россию, в которой мечтаете жить, работать, учиться?» – обратился президент к финалистам.

Он подчеркнул, что современная молодёжь очень талантливая, яркая и неравнодушная, и поблагодарил за усилия в воспитании, просвещении и образовании детей, их педагогов и наставников, а также семьи ребят.

Организаторы Всероссийского конкурса «Большая перемена» – АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.

В 2021 году в нём впервые принимают участие ученики 5–7-х классов.

Первые этапы конкурсных испытаний они проходили дистанционно. В формате онлайн-игры школьники выполняли задания по 12 направлениям конкурса (наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, урбанистика, экология, здоровый образ жизни, историческая память, волонтёрство, путешествия и туризм, молодёжное предпринимательство, образовательные технологии и государственная безопасность). В финальных испытаниях, которые проводятся в Международном детском центре «Артек», принимают участие 600 человек.

Победителями конкурса станут 300 ребят. В сентябре им предстоит отправиться в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.

Всего в конкурсе «Большая перемена» принимали участие более 2,5 миллиона школьников и студентов колледжей, среди них 1 129 083 – ученики 5–7-х классов.