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Больше 200 педагогов из 50 регионов России приняли участие в федеральной Школе наставников «Сколково»

Больше 200 педагогов из 50 регионов России приняли участие в федеральной Школе наставников «Сколково»

Больше 200 педагогов из 50 регионов России приняли участие в федеральной Школе наставников «Сколково», сообщает пресс-служба Кружкового движения НТИ.

Они прошли 27-часовую образовательную программу онлайн от «Академии наставников» – совместного проекта Фонда «Сколково», Агентства стратегических инициатив и Кружкового движения НТИ. Уже в следующем учебном году наставники смогут готовить школьников к участию в Олимпиаде Кружкового движения НТИ.

«Школа прошла успешно, многие участники отзывались положительно. Большой популярностью пользовался новый трек по подготовке к Олимпиаде КД НТИ.Junior –  по нему работала треть слушателей. Также слушатели оценили новый модуль по вовлечению участников в подготовку к олимпиаде: во время интенсива педагоги предложили несколько интересных решений, которые мы возьмем на заметку при проведении Олимпиады КД НТИ уже в новом учебном году», –  отметила программный директор школы, руководитель проектного офиса Олимпиады Кружкового движения НТИ Людмила Виткевич. 

Обучение в Школе наставников «Сколково» прошли преподаватели точных и гуманитарных наук, которые хотят стать наставниками инженерных и проектных команд, наставники, планирующие сопровождать команды при подготовке к Олимпиаде Кружкового движения НТИ, преподаватели вузов, готовые стать наставниками команд школьников и студентов, и др. 

Олимпиада Кружкового движения НТИ – первая в России командная инженерная олимпиада для школьников, она проводится с 2015 года Кружковым движением НТИ, Российской венчурной компанией, Агентством стратегических инициатив при поддержке ведущих вузов и технологических компаний. Участники соревнуются по 30 профилям, связанным с развитием «рынков будущего». В 2020/21 учебном году участниками олимпиады стали больше 110 000 школьников из 85 регионов России. Охват олимпиады с 2015 года превысил 250 000 человек.

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения – формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в национальный проект «Наука». В 2021 году исполняется 100 лет кружковому движению России, юбилейные мероприятия включены в федеральный план Года науки и технологий.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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