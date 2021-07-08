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Brexit не спровоцировал катастрофу, но принес много проблем для Британии

Brexit не спровоцировал катастрофу, но принес много проблем для Британии
Референдум о Brexit 2016 года стал ключевым предвестником нового будущего Британии. За время новой эры Brexit пророчества о неизбежной катастрофе не осуществились. Проблемы на границе удалось частично решить, лекарства не исчезли из британских аптек, а британские банкиры не начали массово бежать в страны ЕС, однако это не означает, что Британия смогла избежать негативных последствий, пишет Financial Times.

Brexit принес немало срывов. Почти треть британских компаний, торгующих с ЕС, начали приходить в упадок и терять доходы; 17 процентов, которые ранее имели дело с блоком, разорвали сотрудничество с ЕС, временно или навсегда. Предприятия столкнулись с расходами, связанными цепочками поставок.

Пандемия, которая подавила деловой сектор, замаскировала потрясения. Но экономика, что начинает постепенно восстанавливаться после локдаунов, покажет, как стремление Великобритании к суверенитету пожертвовало доступом к европейскому рынку.
Более того, реальное влияние Brexit будет долгосрочным. Первые данные подтверждают взгляды экономистов: установление барьеров с ближайшим и самым большим рынком повредит экономическому росту Великобритании.

Несмотря на то, что бизнес приспосабливается, реальность указывает на неумолимое экономическое разобщение. Усиление напряжения в торговле с ЕС и расходы на переход на более отдаленные рынки, не входящие в ЕС, заставляют много небольших компаний «финансово страдать». В общем предприятия выигрывают от экономии, но это снижает рост производительности.

Сфера финансовых услуг претерпела меньше потерь, чем ожидалось. Но британская финансовая сфера тоже отдаляется от ЕС, больше не настаивая на соглашении об эквивалентности, в значительной степени потому, что ЕС вряд ли поддержит такое соглашение.

Восстановленный суверенитет Великобритании не компенсирует этих потерь. Торговые соглашения Британии после выхода с ЕС с такими странами, как Австралия, обеспечивают лишь незначительный экономический стимул.

Надежды на соглашение с США, которое могло бы закрепить ряд преимуществ, отступили. Призыв главного секретаря казначейства Риши Сунака торговать больше с Китаем столкнулся с негативным отношением к Пекину со стороны ключевых союзников, таких как США. Кроме того, правила функционирования рынка, установленные Китаем, могут быть менее приятными, чем правила ЕС.

Достижения реального успеха для Великобритании после Brexit гораздо больше будет зависеть от уровня и опыта разработки экономической политики. Нужно найти пути повышения производительности и инноваций, а также перезагрузить образование, чтобы обеспечить работников необходимыми навыками.

Британии нужно постепенное примирение с ЕС. «Завершение Brexit» привело не к всесторонней перезагрузке, а вызвало дальнейшую напряженность, прежде всего вокруг протокола Северной Ирландии. Решение этой проблемы будет невозможным без компромиссов с обеих сторон.

Примирение означает уменьшение напряжения в торговле ЕС путем дальнейших соглашений о доступе к рынку, гарантируя, что экономическое разъединение не будет постоянным состоянием. Правительство британского премьер-министра Бориса Джонсона, который активно поддерживает Брекзит, не готово идти на такие шаги. Возможно, будущее правительство Великобритании пересмотрит эти взгляды, резюмирует издание.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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