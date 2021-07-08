День Петра и Февронии 8 июля 2021 года: молитвы о любви и семейном благополучии

Вадим Карасев

Петр и Феврония Муромские — это русские святые, которые являются покровителями всех влюбленных и защитниками семьи. 8 июля, в День семьи, любви и верности, постарайтесь прочитать перечисленные ниже молитвы.

Стоит отметить, что изначально день памяти святых Петра и Февронии был народным праздником. Именно поэтому до наших дней дошли заговоры и обряды на любовь и семейное благополучие. Лишь через несколько сотен лет праздник стал православным и государственным.

История праздника

Петр и Феврония даже при жизни были людьми не совсем обычными. Петр был муромским князем, а Феврония обладала даром целительства.

Петр был сильно болен и пришел попросить у Февронии помощи, но та попросила за помощь не деньги, а любовь князя. Он в отчаянии согласился, но знал, что не исполнит обещания сделать ее своей женой. Впоследствии он поплатился за свое легкомыслие и обман, поскольку вновь заболел, но уже с новой силой. В итоге ему пришлось выполнить обещание, но он не пожалел, ведь со временем он полюбил Февронию. В конце своего жизненного пути влюбленные приняли монашество и начали жить в разных монастырях.

Супругов похоронили по отдельности, хотя те просили похоронить их вместе. Дважды случалось невероятное чудо — их тела оказывались друг рядом с другом. В итоге пришлось исполнить их последнюю волю. Только спустя много столетий их причислили к лику святых. Сегодня они являются почитаемыми святыми, которым молятся на счастье в любви и в семейной жизни.

Молитвы Петру и Февронии

8 июля можно прочитать одну из перечисленных ниже молитв этим святым.

Молитва для влюбленных, мужа и жены: «Святые муж и жена, праведные супруги Петр и Феврония благочестивые. Молитесь за меня грешного и просите Господа, дабы он дал мне счастья в любви, укрепил семью мою, уберег близких моих и дом мой от всякого зла. Отведите от дома моего горе, беду и ссоры, сохраните брак мой, на небесах благословленный — сегодня, завтра и во веки веков. Да не покинет нас (произнесите имена) Господь, не оставит в тяжелый час. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Молитва для ищущих счастье: «Божьи угодники и чудотворцы, благоверный князь Петр и княгиня Феврония, Мурома предстатели и хранители. Прошу вас и молю с упованием крепким: помогите мне грешному (грешной) обрести свой путь и найти того, кто наречен мне второй половиной Господом нашим. Да ниспошлет мне Господь человека, который научит меня быть добрее, лучше, смиреннее. Святые чудотворцы, услышьте молитвы мои, дабы получилось у меня стать лучше и счастливее и Царствие Небесное узреть. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков. Аминь».