Фермерам могут разрешить торговать «с грядки»

Анастасия Иванова

13:15 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Правительство России

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил снять запрет на торговлю «с грядки» для российских фермеров. С призывом поддержать фермерские хозяйства и сельхозкооперативы глава Правительства обратился к министрам на заседании 8 июля. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минсельхоза, согласно которой фермерам разрешат открывать магазины и продавать свою продукцию на своей земле. Сейчас это запрещено, что препятствует развитию фермерской торговли и способствует росту цен, считают инициаторы изменений.

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Снятие запрета на торговлю своей продукцией на собственных землях позволит российским фермерам существенно снизить издержки, подчеркнул Мишустин.

«Можно будет реализовать товар не только на рынках или ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, которые фермерами уже используются, — пояснил глава кабмина. — Тем самым они смогут привлечь покупателей, которые располагаются неподалёку и хотят непосредственно у производителей приобретать самые свежие овощи, молочные товары, мясо».

Для реализации этой инициативы необходимо внести ряд изменений в федеральные законы, которые регулируют деятельность фермерских хозяйств, указал Мишустин. «Соответствующее поручение давал президент», — подчеркнул премьер-министр.





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Отметим, что инициатива Минсельхоза предусматривает ограничение: нестационарные торговые объекты не должны нарушать почвенный слой. Торговля возможна в зданиях и сооружениях, входящих в состав фермерского хозяйства. Так, молоко может продаваться прямо на ферме, а рядом со вспаханным полем можно поставить палатку.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

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