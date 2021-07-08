Фестиваль «Большой старт» прошел в ВДЦ «Смена»

Влада Некрасова

Во Всероссийском детском центре «Смена» прошел физкультурно-спортивный фестиваль «Большой старт». В мероприятии участвовали ребята, приехавшие на разные образователь-ные программы.

Они посещали тематические семинары, посвященные здоровому образу жизни, участвовали в онлайн-викторине и в творческих конкурсах. Все активности были направлены на знаком-ство участников со здоровым образом жизни.

Онлайн-викторина включила в себя 32 тематических вопроса, а конкурс плакатов «Здоровым быть обязан» и фотоконкурс «Спортивный кадр» дали возможность ребятам креативно рассказать о физкультуре и правильном образе жизни.

На протяжении всего дня участники получали «Смена-фишки» за успешное прохождение испытаний. По количеству фишек определялся отряд – победитель фестиваля.