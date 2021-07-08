«Финикс» повел в финальной серии NBA. Команда Криса Пола не заметила «Милуоки»

Алексей Вольцев

В ночь с 6 на 7 июля состоялся первый матч финальной серии плей-офф НБА 2021 года.32 очка и 9 передач Криса Пола помогли «Финиксу» обыграть на своей площадке «Милуоки» и открыть счет в серии (118:105, 1-0).Напомним, что финал НБА играется до четырех побед. Второй матч серии рано утром в пятницу. Старт трансляции запланирован на 04:00 по киевскому времени. В Украине в прямом эфире большую игру в главной баскетбольной лиге планеты покажет телеканал Setanta Sports.