Голосеевскому стрелку объявили подозрение в покушении на полицейского

Лидия Мартынова

Мужчине, который 7 июля устроил стрельбу в Киеве, объявили подозрение в покушении на полицейского. В общей сложности он ранил трех человек. Об этом сообщает прокуратура Киева.Сообщается, что его действия квалифицировали как покушение на убийство работника правоохранительного органа при исполнении и покушение на убийство еще двух человек. На данный момент в Голосеевский районный суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.Вчера днем жилец квартиры на Голосеевском проспекте через закрытую дверь выстрелил из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов, ранив одного полицейского, а также двух гражданских, которые стояли рядом.Патрульный получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей, еще один пострадавший - огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, третий - осколочные повреждения правого плечевого сустава.Мужчина отказывался открыть дверь, угрожал открыть огонь и попытался поджечь квартиру. Для его задержания привлекли спецназ.Как заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, по предварительной информации, ружье не было зарегистрировано.Инцидент произошел в ЖК Park Avenue, мужчина пытался защитить свою квартиру, которая якобы была незаконно продана.