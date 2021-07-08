Гвен Стефани опубликовала новые снимки со свадьбы с Блейком Шелтоном

Вадим Карасев

В прошлые выходные 51-летняя Гвен Стефани и 45-летний Блейк Шелтон официально стали мужем и женой. Спустя несколько дней после свадьбы певица продолжает делиться подробностям торжества и публикует праздничные семейные снимки.

Вчера она опубликовала фото со своим мужем и тремя сыновьями от брака с Гэвином Россдейлом: 15-летним Кингстоном, 12-летним Зумой и семилетним Аполло.





Судя по фотографии, дети были очень рады за свою маму — они были счастливыми и довольными. При этом они выглядели как настоящие джентльмены и были одеты в классические черные костюмы и белые рубашки с черными бабочками.









Блейк Шелтон, Гвен Стефани и Карсон Дэйли

Свадьба пары состоялась на ранчо кантри-музыканта в Оклахоме. На его территории Шелтон специально построил часовню.

Как рассказал инсайдер, пара специально устроила торжество дома, так как для них было важно, чтобы праздник прошел в комфортной и спокойной обстановке.

Они намеренно сделали свадьбу простой. Они не хотели цирка. В конце концов, они просто хотели разделить этот момент со своими близкими. Блейк и Гвен — очень семейная пара, и именно это и подчеркивала их свадьба. Семья была в центре всего,

— отметил инсайдер.





Всего на свадьбе пары присутствовало около 40 гостей. А вести ее пара доверила своему другу и коллеге по шоу The Voice Карсону Дэйли. Именно на этом шоу Гвен и Блейк познакомились шесть лет назад.

Одним из главных украшений праздника стал роскошный пятиярусный торт, который молодожены, как и полагается, разрезали вместе.









Блейк Шелтон, Гвен Стефани и Карсон Дэйли с женой и детьмиКарсон Дэйли, Блейк Шелтон и Гвен Стефани