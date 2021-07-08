Идею четырехдневной рабочей недели рано похоронили

Анастасия Иванова

Насколько применим в России опыт маленькой благополучной Исландии

00:00 Автор: Мария Соколова

Пандемия изменила условия труда во многих государствах. В 2020 году большинство сотрудников работали удалённо, а в 2021 начали возвращаться в офисы. Сложная эпидемиологическая ситуация в мире сохраняется, и в связи с этим звучат предложения, например, о переходе на 4-дневную рабочую неделю. Такой эксперимент успешно прошел в Исландии. «Парламентская газета» разбиралась, насколько подобный опыт применим в России.

Производительность труда не снизилась

Русская служба ВВС 6 июля сообщила, что в Исландии завершился самый масштабный эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Его начали в 2015 году по инициативе общественных организаций и распространили на 2500 сотрудников разных учреждений — от полиции до домов престарелых. Их перевели с 40-часовой на 36- или 35-часовую неделю. Только в Рейкъявике в 2018 году к исследованию подключились семь школ, более 40 офисов, музеи. Вместо того, чтобы работать по 8 часов пять дней, люди трудились по 9 часов четыре дня. В некоторых организациях пятидневку сохранили, но рабочий день уменьшился до 7 часов. Исследование продолжалось до 2019 года, а в течение следующих двух лет профсоюзы добились сокращения трудовой недели для 80 процентов исландских работников.

Организаторы эксперимента отметили, что он не привёл к потере производительности труда. Например, полиция выявила столько же нарушений на дорогах, сколько и раньше, а количество закрытых дел даже возросло. Чтобы уложиться в новый график, организации сократили число совещаний, а сотрудники стали работать интенсивнее, зная, что впереди у них лишний выходной. Участники проекта говорили, что в меньшей степени, чем раньше, чувствуют профессиональное выгорание. У них появилось больше времени на отдых и на семью.

Некоторые другие страны в пандемию тоже изменили график работы предприятий. Например, на четырехдневный режим перешла часть компаний в Испании. В России тоже есть организации, которые в пятницу не работают.

Зарплата должна остаться прежней

Ввести четырехдневку в нашей стране впервые предложил в 2019 году председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра.

В апреле 2021 года на круглом столе с представителями профсоюзных организаций он заявил, что переход на новый график работы может происходить в качестве эксперимента в отдельных регионах или компаниях, сообщали РИА «Новости» 29 апреля.

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Медведев напомнил, что некоторые предприятия уже объявили четырехдневку. При этом, подчеркнул он, необходимо соблюдать два важнейших условия. «Вне всякого сомнения, не должна уменьшиться зарплата — пять дней, четыре дня, три дня — неважно, зарплата по трудовому договору должна остаться прежней», — сказал Медведев. С другой стороны, в случае сокращения рабочего времени недопустимо снижать производительность труда и экономические показатели.

Без резких движений

Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю заслуживает внимания, но это должно происходить постепенно, считает первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Автоматизация и роботизация ведут к уменьшению потребности в человеческом труде. Если в таких условиях не уменьшать продолжительность рабочего времени, то произойдет рост безработицы, — сказал депутат «Парламентской газете». — Но, разумеется, сокращение рабочих часов не может произойти одномоментно».

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По мнению депутата, одним из вариантов сокращения рабочего времени могло бы стать уменьшение его продолжительности в пятницу на один час, через год или два — ещё на один час, и так до четырёх часов. «В результате люди будут работать в пятницу только полдня. И только после этого было бы правильно осуществлять переход на четырехдневку. Это растянутое во времени решение позволило бы лучше адаптироваться к происходящим изменениям и работникам, и работодателям», — уверен Андрей Исаев.

27 мая 2021 года глава Минтруда Антон Котяков заявил РИА «Новости», что ведомство готово обсудить предложения о четырехдневке, если они будут озвучены. Но при этом он подчеркнул, что его слова не стоит расценивать как потенциальное согласие.

Законодательное регулирование четырехдневного графика пока несвоевременно, сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Не надо сравнивать Россию и Исландию, у нас разная экономика, разное количество граждан — работающих и неработающих, другие природно-климатические условия», — отметил парламентарий.

Он уверен, что в будущем переход на четырехдневку возможен, но лишь в отдельных организациях и для отдельных сотрудников: «не теряя в заработке и не снижая производительность труда, за счет использования новых технологий, систем с искусственным интеллектом, робототехники».

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