Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Илон Маск предложил использовать корабль Starship для ловли космического мусора

Илон Маск предложил использовать корабль Starship для ловли космического мусора

Основатель SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что компания может решить проблему с космическим мусором на орбите при помощи корабля Starship. Он способен "пережевывать" опасные обломки дверями головного обтекателя, утверждает предприниматель.

В будущем космический мусор грозит серьезными проблемами при запуске ракет. По данным американского агентства, вокруг Земли летает более 27 тысяч рукотворных объектов различного размера. Например, одна из таких "потерянных деталей" сейчас приближается к МКС и будет проходить рядом на расстоянии 4,8 км.

Согласно официальным документам SpaceX, в головном обтекателе сделают две гигантские двери, которые открываются наподобие клюва. Механизм создавался для выпуска полезной нагрузки изнутри, но теоретически его можно использовать для очищения пространства.

Стоит отметить, что Маск не первый, кто выдвигал такую идею. Ранее о таком варианте очистки орбиты говорил президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл. 

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Уличный стиль знаменитостей: три классные идеи для летних образов от Хейли Бибер и Джиджи Хадид
Уличный стиль знаменитостей: три классные идеи для летних образов от
Илон Маск предложил использовать корабль Starship для ловли космического мусора
Илон Маск предложил использовать корабль Starship для ловли
Магия иголки: как исполнить желание и привлечь удачу
Магия иголки: как исполнить желание и привлечь удачу
Отворот на осиновый кол
Отворот на осиновый кол
Инсайдер: принцы Уильям и Гарри готовы начать все с чистого листа
Инсайдер: принцы Уильям и Гарри готовы начать все с чистого листа
Пересадка кала помогла двоим полякам исцелиться от коронавируса
Пересадка кала помогла двоим полякам исцелиться от коронавируса
Зеленский попытается убедить Меркель отказаться от почти готового к запуску "Северного потока — 2"
Зеленский попытается убедить Меркель отказаться от почти готового к
Канны-2021: Диана Крюгер, Изабель Юппер, Кэндис Свейнпол и другие на премьере фильма "Все прошло хорошо"
Канны-2021: Диана Крюгер, Изабель Юппер, Кэндис Свейнпол и другие на
Канны-2021: Шарлотта Генсбур, Джейн Биркин, Хелен Миррен на вечерних премьерах
Канны-2021: Шарлотта Генсбур, Джейн Биркин, Хелен Миррен на вечерних
Телефонное мошенничество назвали национальным бедствием
Телефонное мошенничество назвали национальным бедствием
Brexit не спровоцировал катастрофу, но принес много проблем для Британии
Brexit не спровоцировал катастрофу, но принес много проблем для
Мантуров прочитал лекцию для школьников в рамках инициативы общества "Знание"
Мантуров прочитал лекцию для школьников в рамках инициативы общества

Топ на сегодня

День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: что нужно сделать в этот день, чтобы привлечь любовь и укрепить отношения
День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: что нужно сделать в
Эстонцы будут бороться с нелегалами на белорусско-литовской границе
Эстонцы будут бороться с нелегалами на белорусско-литовской границе
В Липецкой области прошел VI Фестиваль военно-исторической реконструкции «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 года»
В Липецкой области прошел VI Фестиваль военно-исторической
Деревня под Пензой и рыбалка: Ляйсан Утяшева опубликовала редкие семейные кадры с мужем Павлом Волей и детьми
Деревня под Пензой и рыбалка: Ляйсан Утяшева опубликовала редкие
Внучка Руперта Мердока и праправнучка Зигмунда Фрейда выходит замуж за рэпера Люка Стори
Внучка Руперта Мердока и праправнучка Зигмунда Фрейда выходит замуж

Еще по теме

Илон Маск испытал двигатель для межпланетного корабля Starship
Илон Маск представил корабль Starship для межпланетных перелетов
Илон Маск показал фото нового космического ракетного комплекса SpaceX Starship
Илон Маск показал космический корабль SpaceX для полетов на Марс