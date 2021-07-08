Илон Маск предложил использовать корабль Starship для ловли космического мусора

Вадим Карасев

Основатель SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что компания может решить проблему с космическим мусором на орбите при помощи корабля Starship. Он способен "пережевывать" опасные обломки дверями головного обтекателя, утверждает предприниматель.

В будущем космический мусор грозит серьезными проблемами при запуске ракет. По данным американского агентства, вокруг Земли летает более 27 тысяч рукотворных объектов различного размера. Например, одна из таких "потерянных деталей" сейчас приближается к МКС и будет проходить рядом на расстоянии 4,8 км.

Согласно официальным документам SpaceX, в головном обтекателе сделают две гигантские двери, которые открываются наподобие клюва. Механизм создавался для выпуска полезной нагрузки изнутри, но теоретически его можно использовать для очищения пространства.

Стоит отметить, что Маск не первый, кто выдвигал такую идею. Ранее о таком варианте очистки орбиты говорил президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл.