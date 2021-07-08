Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инсайдер: принцы Уильям и Гарри готовы начать все с чистого листа

Инсайдер: принцы Уильям и Гарри готовы начать все с чистого листа

Похоже, торжественная церемония открытия памятника принцессе Диане, ради которой принц Гарри прилетал на родину из США, где он теперь живет вместе с женой Меган Маркл и двумя детьми, положительно сказалась на его отношениях со старшим братом принцем Уильямом. Инсайдер рассказал, что, после того как 36-летний Гарри и 39-летний Уильям воссоединились на церемонии, в их отношениях наметился сдвиг.

Уильям и Гарри провели утро перед открытием памятника за просмотром памятных подарков, сувениров и записок от матери. Они абсолютно точно перевернули страницу и начали путь к примирению. Все были рады, увидев, как близки они были в этот день,

— сказал источник.


Что Гарри и Уильям на самом деле готовы забыть о прошлых обидах, рассказывал и друг их покойной матери Стюарт Пирс. Он проанализировал поведение герцогов на торжественной церемонии и сделал вывод, что они очень близки и дружны, а слухи об их вражде сильно преувеличены.

Слухи об их разладе основывались лишь на страхах и идеях людей, которые думали, что общались с кем-то приближенным к королевскому двору. В то время как на самом деле те люди все это просто выдумали,— отмечал он.


Инсайдеры также отмечают, что заметная оттепель в отношении двух семей наступила после рождения у принца Гарри и его жены Меган Маркл дочери Лилибет Дианы. Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон поздравили пару публично, а герцогиня Кембриджская еще и выразила желание как можно скорее увидеть малышку. По слухам, они с Меган теперь стали общаться чаще, чтобы наладить отношения и помирить своих мужей.


Напомним, что слухи о разладе между двумя братьями появились после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Уильям, который с подозрением относился к избраннице брата, советовал ему повременить и не торопить события, но тот его не послушал. После "Мегзита" и переезда герцогов Сассекских в Канаду, а затем и в США братья еще больше отдалились друг от друга. А когда Меган и Гарри дали публичное интервью Опре Уинфри в марте этого года, в котором бросили тень на королевскую семью, Уильям и вовсе пришел в ярость. Но теперь он, кажется, готов забыть даже это.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Отворот на осиновый кол
Отворот на осиновый кол
Инсайдер: принцы Уильям и Гарри готовы начать все с чистого листа
Инсайдер: принцы Уильям и Гарри готовы начать все с чистого листа
Пересадка кала помогла двоим полякам исцелиться от коронавируса
Пересадка кала помогла двоим полякам исцелиться от коронавируса
Зеленский попытается убедить Меркель отказаться от почти готового к запуску "Северного потока — 2"
Зеленский попытается убедить Меркель отказаться от почти готового к
Канны-2021: Диана Крюгер, Изабель Юппер, Кэндис Свейнпол и другие на премьере фильма "Все прошло хорошо"
Канны-2021: Диана Крюгер, Изабель Юппер, Кэндис Свейнпол и другие на
Канны-2021: Шарлотта Генсбур, Джейн Биркин, Хелен Миррен на вечерних премьерах
Канны-2021: Шарлотта Генсбур, Джейн Биркин, Хелен Миррен на вечерних
Телефонное мошенничество назвали национальным бедствием
Телефонное мошенничество назвали национальным бедствием
Brexit не спровоцировал катастрофу, но принес много проблем для Британии
Brexit не спровоцировал катастрофу, но принес много проблем для
Мантуров прочитал лекцию для школьников в рамках инициативы общества "Знание"
Мантуров прочитал лекцию для школьников в рамках инициативы общества
Путин рекомендовал ОНФ до 30 ноября проанализировать все обращения граждан с прямой линии
Путин рекомендовал ОНФ до 30 ноября проанализировать все обращения
Деревня под Пензой и рыбалка: Ляйсан Утяшева опубликовала редкие семейные кадры с мужем Павлом Волей и детьми
Деревня под Пензой и рыбалка: Ляйсан Утяшева опубликовала редкие
Костя Цзю прокомментировал победу своего сына над австралийцем Стивом Спарком
Костя Цзю прокомментировал победу своего сына над австралийцем Стивом

Топ на сегодня

День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: что нужно сделать в этот день, чтобы привлечь любовь и укрепить отношения
День семьи, любви и верности 8 июля 2021 года: что нужно сделать в
Неделя высокой моды в Париже: Кароль Буке, София Коппола и Маргарет Куэлли в образе невесты на показе Chanel
Неделя высокой моды в Париже: Кароль Буке, София Коппола и Маргарет
Эстонцы будут бороться с нелегалами на белорусско-литовской границе
Эстонцы будут бороться с нелегалами на белорусско-литовской границе
Рождество Пророка Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Рождество Пророка Иоанна Крестителя 7 июля 2021 года: что можно и что
Обереги от лишних трат
Обереги от лишних трат

Еще по теме

Друг принцессы Дианы: принцы Уильям и Гарри близки к примирению
Принц Уильям рассказал о своих отношениях с принцем Гарри и его предстоящей свадьбе с Меган Маркл
Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Меган Маркл и принца Гарри с помолвкой
Принц Уильям будет шафером принца Гарри на его свадьбе с Меган Маркл