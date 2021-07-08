Инсайдер: принцы Уильям и Гарри готовы начать все с чистого листа

Вадим Карасев

Похоже, торжественная церемония открытия памятника принцессе Диане, ради которой принц Гарри прилетал на родину из США, где он теперь живет вместе с женой Меган Маркл и двумя детьми, положительно сказалась на его отношениях со старшим братом принцем Уильямом. Инсайдер рассказал, что, после того как 36-летний Гарри и 39-летний Уильям воссоединились на церемонии, в их отношениях наметился сдвиг.

Уильям и Гарри провели утро перед открытием памятника за просмотром памятных подарков, сувениров и записок от матери. Они абсолютно точно перевернули страницу и начали путь к примирению. Все были рады, увидев, как близки они были в этот день,

— сказал источник.





Что Гарри и Уильям на самом деле готовы забыть о прошлых обидах, рассказывал и друг их покойной матери Стюарт Пирс. Он проанализировал поведение герцогов на торжественной церемонии и сделал вывод, что они очень близки и дружны, а слухи об их вражде сильно преувеличены.

Слухи об их разладе основывались лишь на страхах и идеях людей, которые думали, что общались с кем-то приближенным к королевскому двору. В то время как на самом деле те люди все это просто выдумали,— отмечал он.





Инсайдеры также отмечают, что заметная оттепель в отношении двух семей наступила после рождения у принца Гарри и его жены Меган Маркл дочери Лилибет Дианы. Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон поздравили пару публично, а герцогиня Кембриджская еще и выразила желание как можно скорее увидеть малышку. По слухам, они с Меган теперь стали общаться чаще, чтобы наладить отношения и помирить своих мужей.





Напомним, что слухи о разладе между двумя братьями появились после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Уильям, который с подозрением относился к избраннице брата, советовал ему повременить и не торопить события, но тот его не послушал. После "Мегзита" и переезда герцогов Сассекских в Канаду, а затем и в США братья еще больше отдалились друг от друга. А когда Меган и Гарри дали публичное интервью Опре Уинфри в марте этого года, в котором бросили тень на королевскую семью, Уильям и вовсе пришел в ярость. Но теперь он, кажется, готов забыть даже это.



