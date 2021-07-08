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Историки нашли 14 ныне живущих родственников Леонардо да Винчи

Историки нашли 14 ныне живущих родственников Леонардо да Винчи

Итальянские историки Алессандро Веццози и Аньезе Сабато проследили родословное древо Леонардо да Винчи на протяжении 690 лет и 21 поколения и нашли 14 ныне живущих его родственников-мужчин. Полученные результаты будут полезны для дальнейших исследований ДНК художника.

В ходе продлившегося десять лет архивного исследования историки проследили пять ветвей, начиная с основателя рода по имени Микеле, родившегося в 1331 году. Леонардо да Винчи приходился ему прапраправнуком. Сам художник никогда не был женат и не имел детей, но потомство оставили его братья по отцу, которых у него было целых 22. Веццоти и Сабато изучили лишь потомков одного из братьев — Доменико да Винчи, который жил в окрестностях городка Винчи и предпочитал заниматься сельским хозяйством.

Построенное Веццози и Сабато родословное древо включает в себя 225 человек. Большинство современных родственников Леонардо да Винчи не подозревали о родстве с ним, хотя часть из них носит фамилию Винчи, другие считали это недостоверной семейной легендой. Они проживают в разных муниципалитетах Тосканы, хотя ни один из них не живет в городке Винчи, по которому художник получил свое прозвание. Среди них есть крестьяне, офисные служащие, обойщик, продавец фарфора и даже художник — 62-летний Джиованни Винчи. Узнав о своем великом родственнике, он пошутил: «Может быть, из-за некоторых моих работ Леонардо перевернулся бы в гробу, но остальными, я надеюсь, он бы гордился». Самый младший из родственников Леонардо да Винчи родился в 2020 году.

В случае согласия найденных 14 человек у них возьмут образцы ДНК, которые можно будет использовать для сопоставления с образцами, которые, предположительно, принадлежат самому художнику. В музее в городе Винчи есть прядь волос, полученная из частной коллекции. Владельцы считали, что это волосы Леонардо да Винчи. Также исследователей интересует возможность подтвердить или опровергнуть подлинность останков художника, находящихся в замке Амбуаз, где он умер 2 мая 1519 года. Изначально Леонардо да Винчи похоронили в часовне Сен-Флоран, но в годы Великой Французской революции она была разорена, и считается, что его кости перенесли в часовню Сен-Юбер в том же замке. Однако подлинность этого захоронения точно не установлена.

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По материалам: polit.ru

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