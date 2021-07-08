Избиратели смогут отказаться от онлайн‑голосования в пользу обычного за три дня до выборов

Анастасия Иванова

19:25 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

У избирателей, записавшихся на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре, есть возможность передумать максимум за три дня до начала голосования и проголосовать на традиционном избирательном участке. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в четверг на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

По ее словам, три дня дают дополнительное время для членов комиссий, чтобы сверить все списки избирателей и исключить возможность двойного голосования.

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«Если человек по какой-то причине не может проголосовать электронно, а хочет традиционно, то он точно также доходит до своего традиционного участка, ему там должна быть предоставлена возможность проголосовать на компьютере. Мы тебе даем право, мы не лишаем, не поражаем тебя в правах. Вот компьютер — голосуй. Никто не смотрит, начальник не стоит, никто на тебя не давит. Ты заявился, возможность проголосовать тебе обеспечена, голосуй», — цитирует ТАСС слова главы ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что такую возможность избирателям обязаны предоставить избирательные участки во всех регионах, где будет проходить онлайн-голосование. «Это исключает попытки двойного голосования», — пояснила она.

Ранее в четверг Элла Памфилова сообщила, что избиратели смогут подать заявки на участие в дистанционном электронном голосовании в начале августа.

В мае ЦИК принял решение, что дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре пройдёт в семи регионах: в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, а также в Москве и Севастополе.

Каким будет общественное наблюдение за выборами в единый день голосования — 2021?

Президент Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования — 19 сентября. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

В единый день голосования помимо выборов в палату, состоятся прямые выборы глав девяти регионов (ещё в трёх субъектах РФ высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

#выборы в Госдуму

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