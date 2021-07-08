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Эскиз занавеса, выполненный Пикассо для балета Дягилева, найден в шкафу в США

Эскиз занавеса, выполненный Пикассо для балета Дягилева, найден в шкафу в США

На аукционе LiveAuctioneers.com недавно был продан рисунок Пабло Пикассо, обнаруженный в шкафу одного из частных домов в штате Мэн. Он представляет собой набросок или эскиз занавеса, созданного художником для балета «Треуголка», поставленного труппой Сергея Дягилева в 1919 году в Лондоне. Итоговая цена превысила 150 тысяч долларов.

Балет по заказу Дягилева написал композитор Мануэль де Фалья, использовавший в качестве источника повесть испанского композитора Педро де Аларкона «Треуголка». Хореографом выступил Леонид Мясин, использовавший в балете национальные испанские танцы. Главные партии исполнили Мясин и Тамара Карсавина. Премьера балета состоялась в лондонском театре Альгамбра 22 июля 1919 года, в январе 1920 года балет был также поставлен в Париже.

С Пикассо Дягилев познакомился в 1916 году, тогда художник впервые работал для балетной постановки, создав костюмы и декорации для балета «Парад». На репетиции Пикассо познакомился с одной из звезд дягилевской труппы Ольгой Хохловой, ставшей позднее его женой. Премьера балета состоялась 18 мая 1917 года на сцене театра Шатле, и выполненные в стиле кубизма костюмы Пикассо вызвали не меньшее возмущение критиков, чем авангардная музыка Эрика Сати. Сотрудничество Пикассо с Дягилевым продолжилось, и в 1919 году он в Лондоне работал над оформлением «Треуголки». Занавес «Треуголки» сохранился. В 1959 году он был перевезен в Нью-Йорк, где до 2014 года висел на стене ресторана Four Seasons в здании Seagram Building. С 2015 года он выставляется в Историческом обществе Нью-Йорка.

Найденный набросок имеет размеры сорок на сорок сантиметров. Продавец, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что его бабушка и двоюродная бабушка изучали искусство в Европе в 1920-х годах, а их тетя собирала «редкие книги и произведения искусства». «Каждая [из женщин] вела интересную жизнь с необычными путешествиями, которые стали для них возможными благодаря дяде, владевшему мельницами в штате Мэн, — пишет продавец. — Эта картина была обнаружена в доме, принадлежащем моей двоюродной бабушке, который был передан дядей в конце 1930-х годов. В шкафу в течение 50 лет хранилось несколько картин (включая эту), которые она оставила, передав дом моему отцу, а теперь и мне».

Подлинность работы подтверждает подпись художника в правом нижнем углу. Произведение еще не было официально подтверждено сыном художника и единственным полномочным аутентификатором его работ Клодом Руисом Пикассо. У покупателя, который также пожелал остаться анонимным, есть не менее 120 дней, чтобы отправить работу на экспертизу.

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По материалам: polit.ru

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