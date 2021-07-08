Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Кабмин России до конца года закупит для субъектов РФ не менее 4100 школьных автобусов

Кабмин России до конца года закупит для субъектов РФ не менее 4100 школьных автобусов

Кабмин России до конца года закупит для субъектов РФ не менее 4100 школьных автобусов

Правительство Российской Федерации уже до конца года закупит для субъектов РФ не менее 4100 школьных автобусов, сообщил председатель Правительства России Михаил Мишустин. 

Об этом он заявил на заседании российского кабмина. 

«Важно, чтобы у школьников была возможность удобно добираться до образовательного учреждения. Речь идет, прежде всего, о сельской местности. По поручению президента Правительство уже до конца года закупит для субъектов Российской Федерации не менее 4100 школьных автобусов. Выделим на это почти 10 миллиардов рублей», – сказал Михаил Мишустин. 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В России планируют внести в реестр всех бездомных
В России планируют внести в реестр всех бездомных
Голосеевскому стрелку объявили подозрение в покушении на полицейского
Голосеевскому стрелку объявили подозрение в покушении на полицейского
Россиянку будут судить за выдуманный комментарий о госпитализации вакцинированных
Россиянку будут судить за выдуманный комментарий о госпитализации
Больше 200 педагогов из 50 регионов России приняли участие в федеральной Школе наставников «Сколково»
Больше 200 педагогов из 50 регионов России приняли участие в
В Подмосковье по программе губернатора установили 61 детскую площадку
В Подмосковье по программе губернатора установили 61 детскую площадку
Фестиваль «Большой старт» прошел в ВДЦ «Смена»
Фестиваль «Большой старт» прошел в ВДЦ «Смена»
Правительство России распределит почти 43,5 млрд рублей на строительство новых школ
Правительство России распределит почти 43,5 млрд рублей на
Кабмин России до конца года закупит для субъектов РФ не менее 4100 школьных автобусов
Кабмин России до конца года закупит для субъектов РФ не менее 4100
Правительство России выделит более 1 млрд рублей на создание детских и спортивных площадок
Правительство России выделит более 1 млрд рублей на создание детских
Меган Фокс и Machine Gun Kellу рассказали о своем романе: "Между нами настоящая великая любовь"
Меган Фокс и Machine Gun Kellу рассказали о своем романе: "Между
Лунный день сегодня 8 июля 2021 года
Лунный день сегодня 8 июля 2021 года
Эскиз занавеса, выполненный Пикассо для балета Дягилева, найден в шкафу в США
Эскиз занавеса, выполненный Пикассо для балета Дягилева, найден в

Топ на сегодня

Деревня под Пензой и рыбалка: Ляйсан Утяшева опубликовала редкие семейные кадры с мужем Павлом Волей и детьми
Деревня под Пензой и рыбалка: Ляйсан Утяшева опубликовала редкие
Канны-2021: Шарлотта Генсбур, Джейн Биркин, Хелен Миррен на вечерних премьерах
Канны-2021: Шарлотта Генсбур, Джейн Биркин, Хелен Миррен на вечерних
Специалисты центральных банков мира назвали свои главные страхи
Специалисты центральных банков мира назвали свои главные страхи
Шэрон Стоун сблизилась с начинающим рэпером RMR: "У нее определенно жаркое лето"
Шэрон Стоун сблизилась с начинающим рэпером RMR: "У нее
РГО приглашает школьников принять участие в Международном конкурсе «Карта моего будущего мира»
РГО приглашает школьников принять участие в Международном конкурсе

Еще по теме

Правительство России выделило 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
Омская область получит новую партию школьных автобусов
Минпромторг предложил выделить больше средств на закупку школьных автобусов
Кабмин выделил средства на закупку машин «скорой помощи» и школьных автобусов