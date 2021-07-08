Кабмин России до конца года закупит для субъектов РФ не менее 4100 школьных автобусов

Анастасия Иванова

Правительство Российской Федерации уже до конца года закупит для субъектов РФ не менее 4100 школьных автобусов, сообщил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Об этом он заявил на заседании российского кабмина.

«Важно, чтобы у школьников была возможность удобно добираться до образовательного учреждения. Речь идет, прежде всего, о сельской местности. По поручению президента Правительство уже до конца года закупит для субъектов Российской Федерации не менее 4100 школьных автобусов. Выделим на это почти 10 миллиардов рублей», – сказал Михаил Мишустин.