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Канны-2021: Диана Крюгер, Изабель Юппер, Кэндис Свейнпол и другие на премьере фильма "Все прошло хорошо"

Канны-2021: Диана Крюгер, Изабель Юппер, Кэндис Свейнпол и другие на премьере фильма "Все прошло хорошо"

Вчера во Франции состоялась торжественная церемония открытия 74-го Каннского кинофестиваля, а уже сегодня члены жюри этого года смогли оценить первые конкурсные работы. Среди них — фильм "Все прошло хорошо" (Tout s'est bien passé) Франсуа Озона.

На красной дорожке режиссера сопровождали Софи Марсо, Жеральдин Пайя и Андре Дюссолье, исполнившие в картине главные роли.

Впрочем, это далеко не все знаменитости, которые этим вечером позировали светским репортерам. Премьеру посетили Диана Крюгер, Изабель Юппер, Энди Макдауэлл, Кэндис Свейнпол, Ева Герцигова и не только.

Над своей новой картиной Озон начал работать весной 2020 года. Он сам написал сценарий фильма — в его основу лег роман Эмманюэль Бернхайм, затрагивающий проблему эвтаназии.

В российском прокате "Все прошло хорошо" появится осенью, 23 сентября.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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Канны-2021: Диана Крюгер, Изабель Юппер, Кэндис Свейнпол и другие на премьере фильма "Все прошло хорошо"
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