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Канны-2021: Шарлотта Генсбур, Джейн Биркин, Хелен Миррен на вечерних премьерах

Канны-2021: Шарлотта Генсбур, Джейн Биркин, Хелен Миррен на вечерних премьерах

Первый конкурсный день 74-го Каннского кинофестиваля выдался насыщенным. Буквально два часа назад мы рассматривали снимки звездных гостей с премьеры фильма Франсуа Озона "Все прошло хорошо", а уже сейчас в нашем распоряжении оказались новые фото — на этот раз с премьер документальных фильмов "Джейн глазами Шарлотты" (Jane par Charlotte) и The Velvet Underground.

"Джейн глазами Шарлотты" — режиссерский дебют Шарлотты Генсбур. Как вы уже могли догадаться картину актриса сняла о своей знаменитой маме — актрисе, певице, иконе стиля и музе Сержа Генсбура Джейн Биркин.

По словам Генсбур, ей хотелось запечатлеть Биркин под другим углом — показать с совершенной новой стороны.

Представляли картину в Каннах сегодня мать и дочь вместе — на красной дорожке они были неразлучны и довольно долго позировали фотографам, освещающим фестиваль.

The Velvet Underground — новая работа британского режиссера Тодда Хейнса. Ранее он уже снял несколько удачных байопиков о музыкантах, во Францию же он привез ленту об американской группе, которая стояла у истоков альтернативной и экспериментальной рок-музыки.

Интересных историй у участников коллектива предостаточно: амфетаминовые 60-е, переход от авангарда и нойз-рока к более мелодичным трекам в 70-х, успешные сольные карьеры в 80-х. Словом, скучной эта документалка точно не покажется!

На дорожке Тодд Хейнс появился в компании продюсеров и монтажера ленты.


Кэролин Хепберн, Адам Кернитц, Тодд Хейнс, Кристин Вачон, Джули Голдман и Кристофер Клементс


Тодд Хейнс

Кроме того, на мероприятии были замечены Хелен Миррен с супругом и другие знаменитости.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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