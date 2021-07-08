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Канны-2021: Тильда Суинтон с дочерью Онор на премьере фильма "Сувенир: Часть 2"

Канны-2021: Тильда Суинтон с дочерью Онор на премьере фильма "Сувенир: Часть 2"

Сегодняшняя программа Каннского кинофестиваля явно вряд ли оставила киноманов равнодушными, ведь их ждали сразу несколько долгожданных премьер. Несколько часов назад состоялся показ нового фильма с участием Мэтта Дэймона "Тихий омут", ну а следом зрители могли отправиться на фильм "Сувенир: Часть 2" Джоанны Хогг, где главные роли сыграли Тильда Суинтон и ее дочь Онор Суинтон Бирн. На премьеру они тоже пришли вместе.


Онор Суинон Бирн и Тильда Суинтон

Проект является сиквелом фильма "Сувенир" 2019 года, где главные роли также сыграли Тильда и Онор. Для 23-летней Онор, которая решила пойти по стопам своей матери, это стало первой крупной ролью в кино, хотя дебютировала она еще в 2009 году. Тогда Онор сыграла в фильме Луки Гуаданьино "Я — это любовь" героиню своей мамы в детстве.

За актерскую работу в первом фильме "Сувенир" Бирн была номинирована на премию британского независимого кино в категории "Самый многообещающий дебют".


Онор Суинтон Бирн


Тильда Суинтон
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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