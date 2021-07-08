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Китай расхвалил Россию за увеличение доли юаня в ФНБ

Китай расхвалил Россию за увеличение доли юаня в ФНБ

Китай приветствует увеличение доли юаня в структуре российского Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Мы приветствует решение Министерства финансов России увеличить долю юаня в структуре средств Фонда национального благосостояния. Это решение демонстрирует уверенность России перспективах экономического развития Китая и китайско-российского сотрудничества.

Дипломат подчеркнул, что китайская сторона намерена углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией, решительно поддерживать Москву в региональных и международных вопросах и защищать интересы двух стран.

6 июля Минфин России сообщил о завершении изменения структуры ФНБ. Доля евро в нем выросла до 39,7%, юаня — до 30,4%, золота — до 20,2%, при этом доля американского доллара сократилась до нуля.

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По материалам: uposters.ru

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