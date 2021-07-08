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Кровельные и фасадные материалы в интернет-магазине «Кровля под ключ»

«Кровля под ключ», официальный сайт https://www.roofkey.ru/, является крупнейшим онлайн-магазином по продаже материалов для кровли и обустройства фасадов. Любой желающий сможет купить необходимые материалы для кровли и фасада здания в Московской области по самой низкой цене от производителя.

Кровельные и фасадные материалы в интернет-магазине «Кровля под ключ»

Надежный и проверенный партнер

«RoofKey» осуществляет свою профессиональную деятельность по продаже строительных материалов для кровли и фасадных элементов более 12 лет. За такой серьезный срок компания смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами и предоставляет действительно качественные строительные материалы по самой низкой стоимости.

Обустройство крыши – это один из важнейших элементов любого сооружения. Благодаря долговечным материалам интернет-магазина «Кровля под ключ» срок эксплуатации вашего дома увеличится в несколько раз. Более того, в каталоге на официальном сайте вы сможете с легкостью подобрать не только облицовочные материалы для фасада, но окна для мансарды, элементы водоотведения для крыши, композитную доску для террасы, cофиты для подшивки свесов кровли (размеры и цены).

Преимущества покупки материалов в интернет-магазине «Кровля под ключ»

Каждый клиент, решивший приобрести строительные элементы для кровли и фасада в интернет-магазине «Кровля под ключ», получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит выделить несколько особенно важных моментов:

  • При оформлении заказа онлайн доставка товара осуществляется в течение одного рабочего дня.
  • Весь представленный в каталоге на сайте ассортимент продукции всегда в наличии. Цены актуальны на день заказа.
  • Компания «Кровля под ключ» предоставляет бесплатные услуги по выезду замерщика на объект заказчика.
  • Гибкий график работы позволяет вам получить необходимый товар даже в выходные.
  • Доставка купленной продукции осуществляется по всей территории Москвы и Московской области.
  • Любые способы оплаты для удобства клиентов – наличные, оплата картой или банковский перевод.

Контактная информация

Компания «Кровля под ключ»

Адрес офиса и склада: г. Москва, 41 км МКАД, Калужского шоссе, дом 4с3, павильон А27/4 (ПВК19)

Телефон: +7 (499) 705-85-85, +7 (495) 762-70-99

Электронная почта: [email protected]

График работы: Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, Суббота с 9.00 до 17.00

Социальные сети:

https://www.instagram.com/roofkey2019/

https://vk.com/krovlja_pod_kljuch

https://t.me/roofkey

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