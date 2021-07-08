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Крупнейший MOBA-издатель запретит детям играть ночью

Крупнейший MOBA-издатель запретит детям играть ночью

Китайская компания Tencent, владеющая правами на крупнейшую в мире MOBA-игру League of Legends (LoL) с 100-миллионной аудиторией, запретит несовершеннолетним геймерам играть ночью исходя из заботы об их здоровье.

В компании рассказали о внедрении специальной контрольной системы. Если она заподозрит, что игроку нет 18 лет и он регулярно пользуется продуктами в промежуток с 22:00 до 08:00, ему будет предложено пройти проверку на распознавание лица. Если же он ее провалит или откажется, то не сможет играть.

"Некоторые дети используют трюки, чтобы тайком играть по ночам, как взрослые. Теперь, чтобы дети хорошо выспались, мы идем дальше!" — говорится в публикации.

Эта функция уже реализована более чем в 60 продуктах и в будущем распространится на все игры Tencent. Взрослые, которые ошибочно попадут "под раздачу", смогут дождаться следующей проверки лица и восстановить доступ.

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По материалам: uposters.ru

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