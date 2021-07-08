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Лавров: США признали провал миссии в Афганистане

Лавров: США признали провал миссии в Афганистане

09:24  Автор: Виктория Карташева


Источник: РИА Новости



Выводя войска из Афганистана, Соединенные Штаты фактически признают свое поражение, заявил МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА «Новости».

29 февраля 2020 года представители США и запрещенного в России движения «Талибан» в присутствии наблюдателей подписали мирное соглашение в Дохе. В совместной декларации отмечалось, что Вашингтон и страны НАТО полностью выведут свои войска с афганской территории в течение 14 месяцев. 14 апреля президент США Джо Байден в телевизионном обращении к нации объявил, что вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября. 

Российские военные следят за ситуацией в Афганистане


«США не просто выводят свои войска из Афганистана — они выводят их, де-факто признав провал своей миссии», — сказал он, выступая в Дальневосточном федеральном университете.

По словам министра, вывод американских войск может привести к росту угрозы терактов в Афганистане. Лавров связал это с нежеланием афганского правительства формировать переходную власть и оставленной Вашингтоном возможностью силового решения ситуации в стране. 

Из-за пробуксовки в политическом процессе в Афганистане появляются ниши, занимаемые боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.), считает он.


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Глава МИД также пообещал, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможную помощь Таджикистану, если на страну нападут афганские боевики. Говоря о возможном вводе российских войск в Афганистан, Лавров заявил, что ответ очевиден.

Согласно сообщениям американских СМИ, Соединённые Штаты рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в странах Центральной Азии, в частности — Узбекистане и Таджикистане.

Предотвращение подъёма терроризма в Афганистане стало одной из тем разговора президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в ходе саммита в Женеве. По словам американского лидера, Путин пообещал ему помогать поддерживать безопасность в Исламской Республике.


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По материалам: pnp.ru

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