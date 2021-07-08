Лунный день сегодня 8 июля 2021 года

Вадим Карасев

Наступает очередной день, в который нас могут ожидать различные неприятности или, наоборот, большие успехи. Астрологи рассказали, какой будет роль Луны в становлении нашей удачи и как можно обойти стороной возможные препятствия на пути.

У каждого Знака Зодиака есть свои положительные стороны. Сегодня Луна сделает так, что все самое лучшее в нас выйдет на поверхность. Люди станут добрее, продуктивнее, лучше во всех смыслах.

Фаза Луны: начинается 28 лунный день. Это значит, что убывающая Луна максимально спокойна. Это последний день пребывания в Знаке Близнецов. Сила стихии Воздуха максимально снижена и максимально гармонична, поэтому можно считать этот день позитивным и спокойным. Диссонанса между Луной и звездами не будет.

Магнитные бури 8 июля: на Солнце не было зарегистрировано вспышек, поэтому магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

домашние дела;яркий внешний вид;общение;прогулки;спорт;забота о близких.уединение;обиды;жадность.

Идеальный день для занятия домашними делами. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что положение Луны идеально для любой активности, связанной с домом, будь то мелкая уборка или крупный ремонт. Если вы планировали кардинальные изменения, то постарайтесь сделать их с акцентом на привнесение в дом большего количества света и воздуха. В этот день можно покупать аксессуары и новую мебель, преображать придомовой участок, заводить новые растения.

Что надеть в этот четверг

Одеваться сегодня можно и даже нужно ярко и необычно. Близнецы любят необычные наряды, нестандартные цвета. Это привлечет внимание окружающих, поэтому у одиноких людей будет больше шансов найти новых друзей, вторую половинку. Всем, кто занят делами, необычный внешний вид поможет запомниться потенциальным партнерам.

Из талисманов лучше выбирать те, которые дают мотивацию. Это золотые украшения, а также некоторые камни, среди которых янтарь, сердолик, цитрин, гранат, топаз.

Настроение и здоровье в 28 лунный день

Физическая нагрузка сегодня будет уместной. Можете смело заниматься своим любимым видом спорта, сходить в тренажерный зал. Это отличное время для того, чтобы начать бегать. Всем, кто не является поклонником спорта и не хочет переутомляться, на пользу пойдут простые прогулки. Свежий воздух пойдет на пользу всем.





Настроение большинства людей будет стабильным и позитивным. Делайте добро своим близким и чаще улыбайтесь. Вы сможете ощутить, как вас наполняет удача, новые силы. Не бойтесь меняться изнутри. Полезными будут духовные практики, посещение интересных мест.

Финансы и работа 8 июля

Эксперты отмечают, что в этот день многие из нас станут успешнее в финансовом плане. Луна поможет ускорить процесс увеличения доходов. Старайтесь помнить о пяти верных признаках того, что скоро вы разбогатеете. Также сегодня можно смело совершать дорогостоящие приобретения, обновлять гардероб.

Деньги можно и даже нужно тратить на уход за внешностью и на здоровье. Можно купить тренажер, сделать новую прическу, купить абонемент в спортзал или в бассейн. Большие успехи в работе ожидают тех, чья деятельность связана с постоянным общением, заключением сделок.

Любовь и отношения по лунному календарю

Подарите свой второй половинке романтический вечер. Астрологи советуют как можно больше свободного времени посвящать любимому человеку или его поискам. Семейная жизнь сегодня будет наполнена теплотой и дружеской атмосферой. Людям гораздо проще находить компромиссы, договариваться, уживаться рядом.

День лучше провести в семье. Посидите с родственниками, покажите им, что вы их действительно любите и цените. Проявляйте заботу о близких — делайте им подарки, приходите на помощь и идите на примирение. По возможности не оставайтесь надолго в уединении. Это не пойдет вам на пользу.