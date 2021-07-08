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Магия иголки: как исполнить желание и привлечь удачу

Магия иголки: как исполнить желание и привлечь удачу

Исполнение желаний и привлечение удачи — это то, чего желает абсолютно каждый человек. Эксперты рассказали о простом обряде, который поможет вам чаще исполнять желания и привлекать больше удачи в свою жизнь.


Ранее мы рассказывали о том, как ускорить исполнение желаний. Для этого достаточно научиться правильно их формулировать. Если у вас появляется какая-то цель, очень важно понять ее истинную суть и постараться выразить ее простыми словами.

Подготовка к обряду

Вам понадобится две иголки, нитки и стикеры. Стикеры нужны для удобства, поскольку они имеют одинаковый размер. Суть обряда заключается в том, что вам необходимо будет сшивать вместе эти стикеры ниткой, поэтому важно сделать так, чтобы все было красиво и аккуратно.

Обряд проводится не единожды, поэтому вам нужно запомнить очередность действий и произносимые слова.

Обряд исполнения желаний и привлечения удачи


Итак, допустим, что у вас есть какое-то желание или цель. В случае с этим обрядом лучше разбивать желания и цели на более простые. Например, вы хотите найти вторую половинку. Можно сначала поставить цель и загадать желание. Вы отрываете стикер и пишете на нем: «Я хочу познакомиться с приятным человеком». После этого вы берете иголку и прикрепляете стикер иголкой к стене, доске или книге. После этого произнесите: «Цель назначена, задача поставлена. Желание загадано, на виду лежит, не спрятано».

Теперь вам нужно ждать, пока оно исполнится. Как только вы поймете, что желание исполнилось, снимите стикер, возьмите вторую иголку и пришейте исполненное желание к другому стикеру с исполненным ранее желанием. Пришивать нужно всегда через правый верхний угол. Если желание было самым первым, и пришивать его не к чему, просто положите его в укромное место, где его никто не найдет. После исполнения желания важно произнести: «Принимаю помощь, благодарность посылаю. Счастье и успех я обретаю».

Очень важно помнить, что единовременно на исполнении должно быть только одно желание. Как только оно исполнится, вам необходимо придумать новое желание и закрепить его иголкой на том же месте, читая заговор.

Копите исполненные желания. Это будет оказывать на вас не только магическое, но и мощное психологическое влияние. Дело в том, что, когда человек видит, насколько много у него есть исполненных желаний и достигнутых целей, он становится успешнее и увереннее в себе. Это помогает бороться с вирусными программами в сознании. Со временем вы перестанете думать, что удача обходит вас стороной и вы не достойны лучшего.

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По материалам: dailyhoro.ru

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