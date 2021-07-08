Магия на удачную торговлю: шепотки, заговоры, обряды

Вадим Карасев

Продать товар и получить заветную прибыль получается далеко не всегда, поэтому на помощь придут заговоры и шепотки. Магия слова, подкрепленная уверенностью, поможет привлечь потенциальных покупателей и не остаться без выручки.

Торговля связана с множествами рисков, и для того, чтобы удача не покидала, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о проверенных способах. С их помощью удастся привлечь новых клиентов, быстро распродать имеющийся товар и каждый день получать прибыль. Кроме того, для хорошей торговли можно использовать амулеты и талисманы, которые также помогут расширить клиентскую базу и привлечь доход.

Шепотки на прибыльную торговлю

1. Перед тем, как начать работу, в руках держат одну из вещей, которую нужно продать, и шепчут: «Деньги ручейками текут, в кошельке в реку полноводную превращаются. Торговля бойко идет, товар разлетается, доход повышается». После этого вещь откладывают в сторонку и продают лишь в конце рабочего дня.

2. Перед тем, как открыть свой магазин или сайт с представленным товаром, шепчут: «День начинается, торговля продолжается. Клиенты ко мне придут, все с прилавков сметут». Лишь после этого отпирают замок или входят в интернет, чтобы открыть страничку магазина. Такой шепоток поможет привлечь новых клиентов и быстро распродать необходимый товар.

3. Перед тем, как начать торговлю, на рабочее место кладут несколько монет и шепчут: «Монеты серьезные деньги привлекут, торговлю бойкую поведут. Как первый покупатель у меня товара наберет, так и весь день отбоя не будет». После этого монеты помещают в кошелек и несколько раз встряхивают им, чтобы деньги зазвенели.

Обряды для хорошей торговли

1. На рабочее место можно привлечь удачу, чтобы отбоя от клиентов не было. Перед продажей первой вещи произносят: «Кто вещь купит, тот за собой новых клиентов принесет, прибыль ко мне приведет». Деньги с продажи этой вещи не тратят в течение дня, чтобы привлечь энергетику прибыли.

2. Перед тем, как открыть магазин или торговую точку, под коврик у двери прячут три монеты. Их заговаривают заранее во время роста Луны, положив на подоконник в темное время суток со словами: «Луна растет, выручка увеличивается. Как Месяц в Луну превращается, так и бизнес мой расширяется». Эти монеты оставляют до Полнолуния, а затем убирают в копилку, чтобы удача в торговле приносила постоянную прибыль.

3. Торговля будет удачной и принесет прибыль, если провести обряд на защиту. Его совершают для того, чтобы завистники или конкуренты не могли причинить вреда. Полы торговой точки моют денежной водой, приговаривая: «Деньги намываю, неудач не знаю. Кто ко мне с дурными помыслами придет, тот неудачи на себе и унесет». Монеты после мытья полов оставляют в магазине, чтобы они приносили удачу в торговле. После этого помещение окуривают полынью или помещают ее веточку в мешочек, который вешают в укромном месте. Для уверенности и усиления защиты у порога насыпают соль тонкой полоской, смешивая ее с древесной золой. Немого соли можно также поместить в мешочек к полыни.

Заговоры на удачную торговлю

1. Сделать так, чтобы от клиентов не было отбоя, поможет такой заговор: «Поутру встаю, удачу в руках крепко держу. День начинается, торговля продолжается. Как один покупатель придет, так за ним еще трое потянутся». Его читают перед выходом из дома, крутя в руках блестящую монетку. Придя в магазин, ее заворачивают в товар и кладут в укромное место, чтобы привлекать удачу в торговле ежедневно.

2. Не секрет, что многие привлекают покупателей не только красивой рекламой, сезонными скидками и распродажами, но и с помощью угощений. Конфеты, печенье, чай или кофе можно заговорить таким образом, чтобы клиенты раз за разом возвращались за покупками и рекламировали товары своим знакомым. Заговор читают перед началом рабочего дня на выбранное угощение: «Кто ко мне придет, тот без подарка не уйдет. Торговля бойкая идет, клиенты новые приходят, товары приобретают, выручку повышают. Как я ко всем с добром отношусь, так и люди ко мне тянутся, без покупок не уходят, за собой толпу приводят». Заговор можно обновлять по мере того, как меняется угощение.

3. Привлечь новых покупателей и не остаться без ежедневной выручки поможет заговор на зерно, которым угощают птиц рядом с точкой продажи: «Птахи малые по всему свету летают, новости распространяют. Я их зерном угощу, об одолжении попрошу: о моем бизнесе рассказать, покупателей ежедневно привлекать». После этого зерно бросают на землю, а затем поднимают несколько штук и относят в магазин, чтобы от покупателей не было отбоя.