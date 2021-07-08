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Матвиенко рассказала, как будут следить за здоровьем переболевших COVID-19

Матвиенко рассказала, как будут следить за здоровьем переболевших COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


15:03  Автор: Никита Вятчанин



Правительство России готовит программу постковидной реабилитации, которая предусматривает глубокую и обязательную диспансеризацию людей, переболевших коронавирусом в тяжелой форме, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что по поручению Президента России кабмин разрабатывает программу реабилитации постковидных больных. «К сожалению, врачи фиксируют у многих, кто перенес ковид, длительные последствия. Как правило, они фиксируются у тех, кто тяжело переболел. А это, в свою очередь, те люди, кто не вакцинировался», — сказала Матвиенко в ходе рабочей поездки в Кисловодск.

В России утвердили порядок направления на углубленную диспансеризацию


По её словам, на реализацию программы постковидной реабилитации до 2026 года выделили из бюджета 100 миллиардов рублей, из них 60 миллиардов — до 2024 года.

Глава Совфеда также сообщила, что программой вносятся изменения в программу госгарантий, предусматривающие «глубокую и обязательную диспансеризацию людей, переболевших ковидом». «Далее врачи должны определить — либо будет лечение, амбулаторное или в стационаре, либо будет второй этап реабилитации в санаторно-курортных учреждениях России», — сказала она.

С 1 июля во всех регионах России стартовала углубленная диспансеризация. Обследование проходит в два этапа. Первый из них включает семь исследований, их можно пройти за один день.

В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенёс коронавирус в средней или тяжёлой форме. Им позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти по смс, электронной почте или в личный кабинет на портале госуслуг.


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По материалам: pnp.ru

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