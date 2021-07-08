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Меган Фокс и Machine Gun Kellу рассказали о своем романе: "Между нами настоящая великая любовь"

Меган Фокс и Machine Gun Kellу рассказали о своем романе: "Между нами настоящая великая любовь"

35-летняя Меган Фокс дала интервью журналу In Style и рассказала не только о романе с Колсоном Бэйкером, больше известным как Machine Gun Kellу, но и о травматичном опыте и воспитании детей.

Так, Меган рассказала, как относится к разнице в возрасте со своим бойфрендом. Меган на четыре года старше Колсона. В интервью она поделилась тем, что ей не нравится, когда на это часто указывают:

Ему 31 год, а мне 35.... Никто и глазом не моргнул бы, если бы Джордж Клуни встречался с кем-то на четыре года моложе. Четыре года? Идите к черту сами. Мы вместе учились бы в средней школе. Это так нелепо, что с женщинами так обращаются.


Перед встречей с Колсоном Меган переживала непростой период. На ее состоянии сказался болезненный опыт прошлого. Из-за актерских работ Меган за ней закрепилось амплуа "секс-символа" и "пустышки", и фильмы с ее участием были жестко раскритикованы зрителями. Длительное время она оставалась без работы. Затем в начале 2020 года она изменила свое отношение к критике.

У меня произошел невероятный прорыв, и я поняла, что так долго жила в тюрьме, которую сама себе навязала, потому что позволяла другим людям говорить мне, кем я была или кем я не была. Я спряталась, потому что мне было больно,

 — откровенно сказала звезда и продолжила тему:

Я пообещала себе, что никогда больше не проживу ни одного дня своей жизни страхе. Тогда я вернулась домой, и вся моя жизнь изменилась. Я развелась и начала больше работать, заниматься другими делами. В итоге я встретилась с Колсоном, а затем все буквально взорвалось!


Это немного похоже на птицу феникс, возрождающуюся из пепла,

— поделилась Фокс.

Колсон Бэйкер также рассказал в этом интервью о своих отношениях с Меган:

Она похожа на Землю. Когда на дворе лето, это самое жаркое лето. Когда зима — это самый потрясающий холод. Осенью и весной это прекрасный переходный период.

Затем он добавил о своей возлюбленной:

Она не похожа ни на одного человека, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Я просто хочу, чтобы люди поняли, что это реально. Не думаю, что у людей есть возможность поверить в настоящую великую любовь, но это именно то, что между нами.

В интервью Меган коснулась и издевательств, которым подвергается ее восьмилетний сын Ноа, получивший от родителей свободу выбирать, в какой одежде — женской или мужской — ему ходить в школу:

Он слышит от маленьких детей, которые его дразнят в школе: "Мальчики не носят платья!".

Она призывает сына "быть уверенным, что бы ни говорили другие". Во время выступления на ток-шоу в 2019 году Фокс говорила, что Ноа "действительно увлекается модой" и часто носит в школу все, что хочет, включая платья, несмотря на отрицательные отзывы своих одноклассников.

47-летний Брайан Остин Грин, отец Ноа, тоже поддерживает сына в его выборе.

Напомним, в браке Меган Фокс и Брайан Остин Грин прожили 10 лет. О расставании они объявили прошлой весной. Когда Меган представила публике своего нового парня, Грин был в недоумении, так как они еще не уладили вопросы развода. Но сейчас уже и он объявил о новых отношениях.


Меган Фокс и Machine Gun Kelly


Меган Фокс и Брайан Остин Грин


Меган Фокс с детьми


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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