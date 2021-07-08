Минприроды проведёт ревизию лицензий недропользователей по всей стране

Анастасия Иванова

17:29 Автор: Тамила Аскерова

Источник: Минприроды

Министерство природных ресурсов и экологии завершило масштабную ревизию лицензий недропользователей Дальнего Востока и Арктической зоны, теперь проверку лицензий начнут в масштабах всей страны. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

Ранее глава ведомства Александр Козлов указал на случаи, когда недропользователи не выполняют свои обязательства. По данным Минприроды, всего на Дальнем Востоке выдано 5942 лицензии, в Арктике — 748, а в целом по стране — 9379. В среду завершилась проверка недропользователей Дальнего Востока и Арктической зоны.

«Мы часто слышим про «спящие лицензии», видим, что определённые недропользователи не выполняют свои обязательства. Но, оказалось, что комплексно все лицензии не проверяли. Их «смотрели» в ручную, по заявке. В апреле мы разработали специальный модуль по мониторингу, который способен проверить огромный массив данных. Нам он нужен, чтобы контролировать ситуацию по лицензиям; не ждать бумажные акты, а спокойно — в федеральной информационной системе всё видеть», — сказал министр.

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По его словам, всего проверили 6281 лицензию на твёрдые полезные ископаемые на Дальнем Востоке и Арктике, у 1192 выявили нарушения.

«Здесь важно, что это разные нарушения: у кого-то просто нарушены даты по сдаче отчётности, а кто-то задержал освоение. Мы уже начали выдавать уведомления об устранении нарушений», — пояснил глава Минприроды.

Согласно законодательству, выдача пользователю недр уведомления осуществляется только на основании решений принимаемых лицензионными комиссиями Роснедр и его территориальных органов. Уже выдали 858 уведомлений об устранении нарушений, оставшиеся выдадут в ближайшее время.

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«На исправление нарушений компаниям, по закону, даётся от трёх до 12 месяцев. А вот по 17 объектам решение о досрочном прекращении действий лицензий было принято сразу, так как соглашения изначально были заключены с особыми условиями», — говорится в сообщении.

Изначальная цель ревизии, отметил министр, не лицензии забрать, а комплексно проверить, как выполняются условия соглашений. «На основе данных проведём анализ, если есть системные сбои, которые мы можем решить в рамках своих компетенций. Ведь снижение административных барьеров — это важная работа государственных органов», — подчеркнул Александр Козлов.

Комплексная всероссийская проверка лицензий, выданных на углеводородное сырьё, начнётся сразу после донастройки системы, ориентировочно — через месяц, уточнили в ведомстве, отметив, что по всего в России выдана 3931 лицензия на право пользования углеводородами.





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«В целом, все лицензии: и ТПИ (твердые полезные ископаемые, — ред.), и углеводород, будут проанализированы через три месяца. Это максимальный срок, который мы себе ставим. В дальнейшем, вся информация будет обновляться каждую неделю. То есть еженедельный срез по лицензиям», — резюмировал Александр Козлов.

Ранее сообщалось, что торги в сфере недропользования будут проводить в форме аукциона в электронной форме (исключая конкурс), а выдавать лицензии на пользование недрами предлагают только после уплаты окончательного размера разового платежа.

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