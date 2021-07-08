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На Ставрополье за год более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном технопарке «Кванториум»

На Ставрополье за год более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном технопарке «Кванториум»

На Ставрополье за год более 1 тысячи детей прошли обучение в мобильном технопарке «Кванториум» Минпросвещения России, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

«Уже год как работает краевой мобильный технопарк «Кванториум». Учебный период выдался для его специалистов насыщенным. Они побывали в шести территориях и обучили больше 1 тысячи ребят. Школьники освоили основы программирования, робототехники, инженерного дизайна и создания виртуальной реальности. Уверен, что с каждым годом работы мобильного технопарка число ребят, увлеченных инновациями, будет расти. На каникулы он уходить не планирует. До наступления нового учебного года мобильный «Кванториум» будет приезжать к тем детям, что отдыхают в лагерях нашего края», – написал Владимир Владимиров.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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