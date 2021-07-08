Национальный финал чемпионата WorldSkills Russia – 2021 запланирован на август

Алексей Вольцев

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Уфе переносится на 25–29 августа – такое решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщает Минпросвещения России.

В чемпионате примут участие представители всех регионов России, в дистанционном режиме к ним присоединятся конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств.

Они продемонстрируют свои навыки в 105 профессиональных компетенциях, разделённых на семь блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Деловая программа финала пройдёт с 26 по 28 августа в конгресс-холле «Торатау». В рамках тематических сессий спикеры и эксперты обсудят вызовы, с которыми столкнётся система профессионального образования в течение следующих 5–10 лет. Пленарное заседание «Эффект WorldSkills в масштабах страны: от участия в чемпионате до реализации нацпроекта» будет посвящено оценке достижений и эффекта деятельности движения за прошедшие девять лет.

В интерактивных зонах на площадках чемпионата посетители смогут попробовать себя в различных компетенциях – от мобильной робототехники до эксплуатации сельскохозяйственных машин и сварочных работ. Впервые будет представлена комплексная площадка профориентации для школьников 5–11-х классов Республики Башкортостан. Ребятам будут предложены четыре профильных маршрута: «Креативные профессии и образование», «Производство, инженерия и цифровые технологии», «Сфера услуг», «Строительные технологии».

Национальный финал WorldSkills Russia – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет. Мероприятие ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект «Образование».

Организаторами первенства выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году.