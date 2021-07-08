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Наталья Подольская поделилась кадрами с пиратской вечеринки в честь шестилетия старшего сына

Наталья Подольская поделилась кадрами с пиратской вечеринки в честь шестилетия старшего сына

Еще в начале июня 39-летняя Наталья Подольская и 53-летний Владимир Пресняков отпраздновали день рождения своего старшего сына Артемия, которому в этом году исполнилось шесть лет. Однако кадрами с праздника по этому случаю певица поделилась в своем инстаграме только сейчас.


Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыновьями Артемием и Ваней


Наталья Подольская и Владимир Пресняков


Артемий Пресняков

Звездные родители закатили для Артемия веселую пиратскую вечеринку, на которую он смог позвать всех своих маленьких друзей. Специально для именинника и его гостей организаторы торжества устроили шоу с мыльными пузырями и огнем, позвали дрессировщика с маленькой обезьянкой и даже провели химические опыты. Все декорации были выполнены в тематике "Пиратов Карибского моря", а развлекали гостей аниматоры в костюмах Джека Воробья и других персонажей популярной серии фильмов.

Делюсь с вами кусочком нашего семейного события — Теме шесть лет!

— написала Подольская под роликом с дня рождения сына, также поблагодарив организаторов вечеринки.


 


Старший сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова появился на свет в знаковый для их семьи день — день их свадьбы. Об этом певец упомянул в своем поздравлении сыну, которым делился в своем микроблоге месяц назад:

Наш малыш, наш долгожданный сынок, наша невероятная радость, лучик счастья, сегодня тебе уже шесть! Как быстро ты растешь! Мы стали замечать, какой ты у нас взрослый! Моя мечта — вырастить тебя хорошим человеком, добрым, отзывчивым, светлым. Сегодня мы с мамой очень счастливы, ведь ты выбрал такой необыкновенный день для своего рождения. Ты родился в день нашей свадьбы. Ну разве это не чудо? Спасибо тебе за все. Ты для меня — целый мир. Папа.


Наталья Подольская с сыном Иваном и гостями праздника


Владимир Пресняков


Артемий Пресняков


В день рождения Артемия Наталья Подольская также публично поздравила малыша в своем инстаграме. В этом посте певица призналась, что до сих пор до мелочей помнит процесс появления Артемия на свет, а также отметила, что рождение старшего сына навсегда изменило ее жизнь:

6 лет назад перевернулась моя жизнь. Появился на свет мой первый сынок. Наш Тема! Помню все до мелочей: воды, роды, первый плач, грудь... Помню, как везла Тему в роддоме по отделению на осмотр и меня распирало от гордости (думала лопну) и все во мне кричало: "Смотрите все! Это мой сын!". А сегодня уже 6. Хочу пожелать идти вперед, не опуская головы, чтобы все сбывалось. Чтобы был здоров! Чтобы стал реализован! Чтобы всегда гордился нами — родителями. Чтобы любил и уважал старших. Люблю тебя, мое чудо номер 1! А родился Тема сам по моему заветному желанию 5 июня (ПДР было 13-е) — в день нашей свадьбы (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).


Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыном Артемием

Напомним, в октябре прошлого года Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями. У звездной пары родился сын Иван. Пока супруги тщательно оберегают малыша от посторонних глаз и публикуют в соцсетях фото, на которых невозможно разглядеть его лицо.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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