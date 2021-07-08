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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 июля 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 июля 2021 года

Нумерология занимается исследованием влияния чисел на жизнь людей. Эксперты в этой области рассказали, каким будет этот день, какое число будет у руля и чем это чревато.


Это яркий и позитивный день, в который может произойти много интересного. Старайтесь следить за знаками судьбы, чтобы не упустить помощь от Вселенной в достижении текущих целей.

Число-покровитель 8 июля 2021 года

Начинается 189 по счету день года. Чтобы понять, каким будет этот день и где искать удачу, необходимо провести простейшие нумерологические расчеты. Складываем все цифры даты и прибавляем число четверга — 4: 8+0+7+2+0+2+1+4=24. 2+4=6.

Главным числом этого дня становится Шестерка, обладающая духовным наследием. Она подталкивает нас к труду, поискам счастья, решению накопившихся задач и проблем. Энергетика Шестерки полка красоты и радости. Она почти всегда приносит окружающим пользу, но делает это порой не напрямую, а через какие-то необычные события. Главным символом этого дня становится четырехлистный клевер, олицетворяющий удачу. 



События 8 июля из прошлого

8 июля 1777 года было отменено рабство в Вермонте, США. Это день, когда люди стремятся к доброте и к великодушию. Шестерка любит равенство и способствует проявлению доброты.

8 июля 1833 года был подписан мирный договор между Россией и Османской империей. Это день, когда нужно идти на примирение, дарить людям прощение и стараться идти на компромиссы.

8 июля происходило много крушений самолетов: в 1962 году в Индии, в 1977 году в Сухуми, в 1980 году в Алма-Ате, в 2003 году в Судане. Это значит, что сегодня важно быть осторожнее в пути, причем не только на самолете, но и на автомобиле или любом другом транспортном средстве. Будьте осторожнее.

Советы нумерологов на этот четверг

Шестерка — число-гуманист: она любит, когда мы делаем добро друг для друга. Совершайте хорошие поступки, оказывайте поддержку близким.


В этот день можно смело совершать покупки, но нужно покупать практичные вещи, а также то, что вам действительно необходимо. Излишества до добра не доведут.

Это идеальный день для поисков новой работы, приобретения новых знаний и навыков. Сегодня наша интуиция и память значительно усилятся.

Старайтесь не только мечтать, но и действовать. Шестерка может увести вас с собой в мир иллюзий, что чревато срывами планов и проблемами с мотивацией.

Это день самовыражения. Старайтесь одеваться красиво и со вкусом. Это привлечет к вам внимание противоположного пола.

Шестерка часто толкает нас на необдуманные поступки. Будьте осторожнее и тщательнее взвешивайте все за и против. Это поможет обойти стороной неприятности.

Большая удача будет ждать всех, кто занимается творчеством. В этот день людей могут посещать гениальные идеи.

Талисманы удачи 8 июля

Вещи и предметы, подаренные близкими. Это может быть элемент одежды, какой-то предмет или безделушка. Такие вещи пропитаны любовью и теплом, поэтому они станут отличными талисманами удачи. С ними будет выше вероятность достижения поставленных целей.

Белый кварц. Этот камень помогает легче преодолевать трудности в жизни и делает сознание человека легким, открытым, гармоничным. Это прекрасный талисман для тех, кто много общается с людьми, ведь он относится к стихии Воздуха.

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По материалам: dailyhoro.ru

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