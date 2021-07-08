Нужно быть в диалоге с детьми

Алексей Вольцев

Наладить диалог между участниками образовательного процесса – одна из важных задач, стоящих перед современными педагогами, считает заместитель директора школы № 96 Санкт-Петербурга Наталья Волкова.

«Нужно быть в диалоге с детьми – и со своими, и со школьниками. Важно слышать друг друга, действовать в зависимости от того, что мы услышали, а не так, как мы хотим», – отметила Наталья Волкова в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

Более 50% родителей сегодня считают, что значимая роль в воспитании детей принадлежит социальным сетям. И именно в этом направлении нужно двигаться и учителям, и школам. Наталья Волкова предлагает создать сеть микроблогеров, которые будут заполнять интернет качественным образовательным контентом.

«Если мы создаем сеть микроблогеров, то эти блогеры становятся известными людьми муниципалитета, района, города. Они могут стать лидерами мнений в своем регионе. И именно это позволит нам наполнить интернет содержательным позитивным контентом», – прокомментировала эксперт.