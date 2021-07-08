Около 30% россиян отметили возросшую нагрузку на удаленке

Вадим Карасев

По результатам исследования сервиса по поиску работы Superjob, каждый третий россиянин отметил увеличение его нагрузки на удаленке. При этом 54% дистанционных сотрудников даже после нормализации эпидемиологической обстановки предпочли бы остаться работать из дома.

"Каждый третий отмечает, что с переходом на дистанционную занятость его нагрузка возросла. У 38% объемы работы не изменились", - следует из материалов опроса.

Три из десяти подобных работников считают, что в домашних условиях они трудятся лучше. 35% опрошенных уверены в отсутствии изменений в качестве их работы. 54% участников опроса хотели бы и далее ничего не менять и остаться дома. Среди вышедших на работу в офис компании, вернуться на удаленку мечтают 34%.

В сравнении с аналогичными исследованиями 2020 года, жители страны стали чаще отмечать увеличение рабочей нагрузки для "дистанционщиков". Людей, которые желают остаться на удаленке навсегда, по сравнению с апрелем 2020 года, стало больше почти в три раза (19 и 54% соответственно).

Ранее Ruposters писал, что "Единая Россия" разработала закон, который позволяет защитить права работников при различных формах удаленной занятости.