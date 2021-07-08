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Основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК и построить военный завод, - Time

Основатель Blackwater хотел создать в Украине ЧВК и построить военный завод, - Time
Американский бизнесмен, бывший офицер ВМС США и основатель частной военной компании Academi (Blackwater Worldwide) Эрик Принс хотел создать в Украине ЧВК, построить завод по производству боеприпасов и объединить ведущие авиационные и аэрокосмические компании Украины в консорциум. Это произошло в прошлом году.

Об этом пишет издание Time.

Согласно плану, датированному июнем 2020 года, Принс и его партнеры предложили Украине несколько сделок.

"Одно из предложений - создать новую частную военную компанию, которая будет привлекать персонал из числа ветеранов войны на востоке Украины. Вторая сделка предусматривает строительство нового завода по производству боеприпасов в Украине. А третья - объединит ведущие авиационные и аэрокосмические компании Украины в консорциум, который сможет конкурировать с "такими, как Boeing и Airbus"", - пишет издание.

Однако сделки так и не были реализованы, поскольку в них засомневались украинские чиновники.
Особую тревогу вызвал выбор Принсом союзников в Киеве - двух людей, связанных с Россией.

"Это Андрей Артеменко, который в 2017 году предложил администрации Трампа "мирный план" войны на Украине, предусматривающий способы отмены санкций США против России. Другим союзником Принса в Киеве был Андрей Деркач, украинский депутат, которого США обвинили в том, что он "активный российский агент", - говорится в сообщении издания.

Издание объясняет, что эти данные основаны на интервью с семью источниками, включая нынешних и бывших официальных лиц США и Украины, а также людей, которые работали непосредственно с Принсом, пытаясь реализовать его устремления в Украине.

"Эти бизнес-планы, о которых ранее не сообщалось, были подтверждены четырьмя источниками с обеих сторон переговоров, все из которых вспомнили, что встречались лично с Принсом в прошлом году для их обсуждения", - пишет Time.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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