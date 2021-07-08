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Открыт приём заявок на конкурс по созданию логотипа Международного гуманитарно-просветительского центра «Полюса Земли»

Открыт приём заявок на конкурс по созданию логотипа Международного гуманитарно-просветительского центра «Полюса Земли»

15 июля стартует конкурс по созданию логотипа Международного гуманитарно-просветительского центра «Полюса Земли», организованного Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация полярников», сообщает Минпросвещения России.

Заявки на участие будут приниматься с 15 июля 2021 г. до 31 августа 2021 г.

Международный гуманитарно-просветительский центр «Полюса Земли» планирует заниматься организацией и проведением лекций, семинаров и обучающих программ для старшеклассников и студентов. Программы будут также посвящены ознакомлению молодых людей с историей и географией Арктики и Антарктики и профориентации.

Кроме того, в рамках проекта запланированы международные тренинговые программы по обмену опытом и повышению квалификации специалистов, международные образовательные конференции и профессиональные конкурсы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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