Отворот на осиновый кол

Вадим Карасев

Отвороты — это магические ритуалы, направленные на разрыв связи между людьми. Отворот на осиновый кол является светлым обрядом, поэтому он поможет вам только в том случае, если вы хотите сделать так, чтобы перестали любить вы, а не кто-то другой.

Если вы хотите разлюбить человека, вам необходимо заместить эти эмоции и чувства чем-то другим. Чтобы ускорить процесс освобождения, помните об энергии оптимизма. Быть позитивным человеком очень полезно, и вы легко можете этому научиться. Это поможет сменить фокус мыслей и стать свободнее.

В каком случае вам поможет отворот на осиновый кол

В первую очередь он будет крайне полезным для тех, кто испытывает безответные чувства. Например, вам нравится мужчина, который абсолютно холоден к вам. В таком случае отворот на этого человека поможет вам освободиться от чувств, которые приносят вам боль и страдания.

Также полезен этот ритуал будет и для тех, кто расстался с любимым человеком, но до сих пор не может его отпустить в мыслях. Словом, это очень полезный магический обряд, который может облегчить вам жизнь. Эксперты не советуют использовать его для того, чтобы разорвать чужие отношениях. В таком случае вас может настигнуть беда.

Как сделать отворот на осиновый кол

Вам совсем не обязательно делать огромный кол. Достаточно сделать маленький колышек из ветки. Для данного обряда вам понадобится четыре колышка.

Как только колышки будут готовы, дождитесь Новолуния. Данный ритуал лучше всего проводить именно в день обновления энергетики Луны, так как вместе с ней обновляемся и мы с вами.

Проводить обряд можно при свете Солнца или в полной темноте. Главное, чтобы вам никто не мешал. Положите по колышку в каждом углу комнаты, в которой вы спите. Не важно, когда вы это сделали, — прямо перед сном или за несколько часов до него. Не забудьте перед тем, как лечь спать, произнести сильный заговор: «Колышки воткнулись, чувства не вернулись. Провожаю любовь и больше не в ней я не нуждаюсь. Спокойно и смиренно в сон глубокий погружаюсь. Пусть место твое займут другие. Пусть мысли о тебе уйдут дурные. Мы больше не вместе, мы больше не рядом. Больше не буду твоим соблазняться я взглядом. Дороги наши разойдутся да больше не сойдутся. Новые жизни у нас с тобою начнутся. Да будет так».

Читайте этот заговор в течение двенадцати дней каждый раз перед сном. Ни в коем случае в эти дни нельзя трогать осиновые колышки. Утром на тринадцатый день нужно собрать их и сжечь. От золы нужно избавиться — держать ее в доме или на участке нельзя. После этого вы заметите, как чувства стремительно начнут отступать, даруя вам свободу.

Полезный совет: если вы живете в частном доме, то колышки можно воткнуть снаружи у четырех его углов прямо в землю. В таком случае эффект от обряда будет более сильным.