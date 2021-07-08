Пересадка кала помогла двоим полякам исцелиться от коронавируса

Вадим Карасев

Два поляка, заболевшие COVID-19, смогли быстро исцелиться после трансплантации фекальной микробиоты, пишет "Газета.ру" со ссылкой на обзор медицинского журнала Gut.



Пациенты 19 и 80 лет страдали от колита, вызванного бактериями Clostridium difficile, и были вынуждены прибегнуть к пересадке кала от здорового человека. В ходе лечения обоим поставили диагноз COVID-19. 80-летнему мужчине прописали ремдезевир и вводили плазму крови с антителами. Спустя 2 дня после пересадки микробиоты симптомы COVID-19 исчезли и прекратилось развитие пневмонии.

19-летний пациент лечился от колита иммунодепрессантами и антибиотиками. Через 15 часов после пересадки кала у него выявили заражение коронавирусом. Пару раз у него поднялась температура, но вскоре симптомы пропали. ПЦР-тесты, взятые затем у обоих поляков, показали отрицательный результат.

Авторы обзора признают, что на основании двух случаев делать выводы преждевременно. Тем не менее специалисты намерены провести клинические испытания, чтобы понять, стоит ли добавлять пересадку кала к стандартным процедурам лечения коронавируса.